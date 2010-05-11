'Baykal gitti diye kimse avucunu ovuşturmasın'

T24 - Deniz Baykal'ın istifasının ardından bugün basına kapalı gerçekleştirilen CHP TBMM grup toplantısının ardından CHP Genel Sekreteri Önder Sav kameraların karşısına geçti ve "Deniz Baykal istifa etti, gitti diye kimse avcunu ovuşturmasın" dedi.



Basına kapalı gerçekleşen grup toplantısı yaklaşık yarım saat sürdü. Toplantıda, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın bir konuşma yaptığı öğrenildi.



Önder Sav, CHP grup toplantısından sonra gazetecilere açıklama yaptı.



CHP'li Sav, "Sadece biz CHP olarak değil, tüm vatandaşlar Deniz Baykal'a sahip çıkıyor. Baykal artık toplumun lideri. Sayın Baykal, dünkü davranışıyla ne kadar onurlu bir insan olduğunu göstermiştir. Tüm yandaşlarımız onurlu bir siyaset adamının bir yönünü daha tanıma olanağını buldu" dedi.





"Kurultay istifayla ilintili değil"



CHP'nin 22-23 Mayıs tarihleri arasında yapacağı 33. Olağan Kurultayı'na işaret eden Sav, kurultayın Baykal'ın istifasıyla ilintili olmadığını söyledi.



Sav, kurultayın gündeminin belli olduğunu, delegelerin gelip meseleye el koyacağını, CHP'nin 23 Mayıs'tan sonraki yönetimini belirleyeceğini anlatarak, "O zamana kadar yöneticiler olarak bizler de üzerimize düşen görevleri aksatmadan sürdüreceğiz. Düzenli, düzgün, CHP'nin geçmişine, şu anda içinde bulunduğu duruma yakışır bir kurultay gerçekleştireceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.





Baykal'ın tavrı ne?



Baykal'ın yeniden CHP Genel Başkanlığı'na dönmesi için imza toplandığının anımsatılarak, Baykal'ın tavrının sorulması üzerine Sav, bunun, Baykal'ın vereceği karara bağlı olduğunu ve bu konudaki düşüncesini öğrenmediğini belirtti.



Görüntülerle ilgili olarak ilgili bakanlardan CHP'ye bilgi gelip gelmediğine ilişkin soruyu Sav, "Hayır, herhangi bir bakandan bununla ilgili bir bilgi ulaşmadı" diye yanıtladı.





"Tertip yapanlara karşı mücadele... "



Bunun bir tertip olduğu, Baykal'ın yeniden genel başkanlığa döneceğine yönelik haberlere karşılık Sav, "Sayın Genel Başkanımız, hayatın hiçbir döneminde tertip yapmamıştır. Aksine tertip yapanlara karşı mücadele vermiştir. Böyle bir dönemde de yakıştırıldığı gibi bir tertip içinde bu işe başlamışolması, asla söz konusu değildir" dedi.



Sav, "Sayın Baykal'ın iktidara yönelik suçlamalarında Fethullah Gülen ile konuşmasının bir etkisi var mı?" sorusu üzerine, Baykal ile bu konuda hiç görüşmediğini vurguladı.



Aday olmaması halinde, kimin genel başkan adayı olacağı konusunda Baykalile görüşüp görüşmediğinin sorulmasına ise Sav, "Sayın Genel Başkan ile bu konuda da bir görüşmemiz olmadı. CHP ailesi, onun kararını kendi içinde verir. CHP çok köklü bir partidir. Hele hele içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde,Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı günlerde dosta düşmana parmak ısırtacak bir kurultay gerçekleştirecektir. CHP'nin kendi iç tartışmalarını yapacağını sananlar da yanılacaktır" görüşünü dile getirdi.



Basına kapalı gerçekleşen grup toplantısı yaklaşık yarım saat sürdü. Toplantıda, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın bir konuşma yaptığı öğrenildi.







