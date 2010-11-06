-BAYKAL, GENEL BAŞKANLIĞA SOĞUK İZMİR (A.A) - 06.11.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisinin yeniden genel başkan olması yönünde slogan atılıp, pankart açıldığının belirtilmesi üzerine, ''Bu konulardaki anlayışımı net ifade ediyorum, bunlar doğal, insani düşüncelerdir. Onlar isteklerini dile getiriyorlar. Dostluk gösterilerine teşekkür ediyorum. Ben bu konuda söyleyeceklerimi söyledim. Değişen bir şey yoktur'' dedi. İzmir'de bulunan Deniz Baykal, kaldığı otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'de yaşananlarla ilgili bir mesaj verme niyetinde olmadığını söyledi. Baykal, bütün sıkıntılara rağmen CHP'lilerin çok kararlı bir şekilde partilerine sahip çıktığını, son yaşananları sorumluluk kavramı içinde değerlendirdiğini anlatarak şunları söyledi: ''(CHP bu olaylardan etkilendi, iç çekişmelere sürükleniyor) diyen arkadaşlara söyleyeceğim; böyle bir durum yoktur. CHP tam bir bütünlük içindedir, ilkelerine sahip çıkmaktadır. Sorumluluğunu bilmektedir. Büyük bir partidir. Partililerin, gereklilikleri yerine getirecek anlayışta olduğunu bir kez daha gördük. Parti içindeki tartışmaları örgütümüz, tabanımız büyük bir anlayışla yönetmektedir. CHP bu olaylardan sarsıntı yaşamamıştır, bunu herkesin bilmesini, görmesini istiyorum.'' Baykal, Bülent Ecevit'i anma etkinliğinde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Önder Sav'ın bir araya gelmesine ilişkin soruya karşılık şöyle dedi: ''Tabanımız, örgütümüz bu tartışmaları kendi ölçüsü içinde değerlendirmeye muktedir bir örgüttür. Bu olayların altında kalmaz, herkese de hakkını verir. Tartışmaları tahrik etmez, alevlendirmez, söndürür. Herkesin de değerini bilir, herkesin emeğini sahiplenir, CHP'ye yakışan budur. Bir kez daha sergilenen budur. Herkes ölçüsünü, yerini CHP'de bulur.'' Bazı partililerin, kendisinin yeniden genel başkan olması yönünde slogan atıp, pankart açtığının belirtilmesi üzerine Baykal, ''Bu konulardaki anlayışımı net ifade ediyorum, bunlar doğal, insani düşüncelerdir. Onlar isteklerini dile getiriyorlar. Dostluk gösterilerine teşekkür ediyorum. Ben bu konuda söyleyeceklerimi söyledim. Değişen bir şey yoktur'' dedi. Baykal, daha sonra Güzelbahçe ilçesinde, eski belediye başkanı Ertan Avkıran'ın organize ettiği yemekte partililerle bir araya geldi.