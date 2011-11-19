Baykal gece yarısı hırsız kovaladı

T24 - CHP’nin eski liderinin konutuna hırsız girdi. Baykal olayı “Sesi duydum, aşağı indim, ‘Kim o’ diye bağırdım, kaçmaya başladılar diye anlattı.





Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi de olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, birkaç gün önce gittiği Paris’ten önceki akşam döndü ve Esenboğa Havaalanı’ndan Çayyolu bölgesindeki Angora Evleri sitesindeki tripleks konutuna gitti.



Eşi Olcay Baykal da birkaç gündür Antalya’da torunlarının yanında olduğu için evde tek başına olan Baykal, duş yaptıktan sonra odasına geçti. Üst kattaki odasında yatmaya hazırlanırken, evin alt katından gelen sesler üzerine odasından çıkan Baykal, merdivenlere yöneldi. “Kim o” diye bağırarak aşağıya inerken evine giren kişi veya kişilerin kaçtığını fark etti ve bahçeye çıkarak kovaladı, ancak hırsız kaçmayı başardı.



Baykal, durumu polise haber verdi ve eve gelen polisler tutanak tuttu. Polis incelemesi dün sabah da devam etti. Ana giriş kapısından değil bahçe kapısı zorlanarak eve girildiği belirlendi. Parmak izi araştırması da yapıldı. Bölgedeki hırsızlık olaylarına karışan isimlerle ilgili inceleme de başlatıldı.

Güvenliği nasıl aştılar?



Vatan'ın haberine göre siteye, güvenlik görevlilerinin de bulunmasına rağmen hırsız girebilmesi tartışma konusu oldu. Baykal’ın site yönetiminden bu konuda önlem alınmasını istediği, ayrıca evine alarm taktırmak için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.



Baykal, “Yukarıdaydım, sesi duyunca merdivenlere yönelip bağırdım ve aşağıya indim. Bu sırada kendimi korumak için ne bulduysam elime aldım. ‘Kimsiniz, kim o’ diye bağırdım. Aşağıdan konuşma sesi geliyordu, iki kişi var sandım ama polisler yaptığı incelemede ayak izlerinden hırsızın tek kişi olduğunu ifade etti. Beni görünce kaçtılar. Ben kaç kişi olduklarını net göremedim” dedi.



Baykal, 30 yıl oturduğu Oran’daki evinden Angora Evleri’ndeki konutuna 2005 yılında taşındı. Siyasetçilerin kurduğu Angora Kooperatifi siteyi Barmek Holding’e inşa ettirdi. Tamamı dubleks olan villaların bir bölümü bodrumu da bulunduğu için tripleks kabul ediliyor. Angora Evleri’nin girişinden itibaren tüm hizmetler Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi tarafından karşılanıyor. Güvenlik için plaka tanıyan kamera sistemi de bulunan site, eski Adalet bakanlarından Seyfi Oktay’ın evinin polisçe aranması nedeniyle gündeme gelmişti.





