T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baykal gece yarısı hırsız kovaladı

CHP’nin eski liderinin konutuna hırsız girdi. Baykal olayı “Sesi duydum, aşağı indim, ‘Kim o’ diye bağırdım, kaçmaya başladılar diye anlattı.

19 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP’nin eski liderinin konutuna hırsız girdi. Baykal olayı “Sesi duydum, aşağı indim, ‘Kim o’ diye bağırdım, kaçmaya başladılar diye anlattı.
 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi de olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, birkaç gün önce gittiği Paris’ten önceki akşam döndü ve Esenboğa Havaalanı’ndan Çayyolu bölgesindeki Angora Evleri sitesindeki tripleks konutuna gitti.


Eşi Olcay Baykal da birkaç gündür Antalya’da torunlarının yanında olduğu için evde tek başına olan Baykal, duş yaptıktan sonra odasına geçti. Üst kattaki odasında yatmaya hazırlanırken, evin alt katından gelen sesler üzerine odasından çıkan Baykal, merdivenlere yöneldi. “Kim o” diye bağırarak aşağıya inerken evine giren kişi veya kişilerin kaçtığını fark etti ve bahçeye çıkarak kovaladı, ancak hırsız kaçmayı başardı.


Baykal, durumu polise haber verdi ve eve gelen polisler tutanak tuttu. Polis incelemesi dün sabah da devam etti. Ana giriş kapısından değil bahçe kapısı zorlanarak eve girildiği belirlendi. Parmak izi araştırması da yapıldı. Bölgedeki hırsızlık olaylarına karışan isimlerle ilgili inceleme de başlatıldı.



Güvenliği nasıl aştılar?


Vatan'ın haberine göre siteye, güvenlik görevlilerinin de bulunmasına rağmen hırsız girebilmesi tartışma konusu oldu. Baykal’ın site yönetiminden bu konuda önlem alınmasını istediği, ayrıca evine alarm taktırmak için de girişimlerde bulunduğu öğrenildi.


Baykal, “Yukarıdaydım, sesi duyunca merdivenlere yönelip bağırdım ve aşağıya indim. Bu sırada kendimi korumak için ne bulduysam elime aldım. ‘Kimsiniz, kim o’ diye bağırdım. Aşağıdan konuşma sesi geliyordu, iki kişi var sandım ama polisler yaptığı incelemede ayak izlerinden hırsızın tek kişi olduğunu ifade etti. Beni görünce kaçtılar. Ben kaç kişi olduklarını net göremedim” dedi.


Baykal, 30 yıl oturduğu Oran’daki evinden Angora Evleri’ndeki konutuna 2005 yılında taşındı. Siyasetçilerin kurduğu Angora Kooperatifi siteyi Barmek Holding’e inşa ettirdi. Tamamı dubleks olan villaların bir bölümü bodrumu da bulunduğu için tripleks kabul ediliyor. Angora Evleri’nin girişinden itibaren tüm hizmetler Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi tarafından karşılanıyor. Güvenlik için plaka tanıyan kamera sistemi de bulunan site, eski Adalet bakanlarından Seyfi Oktay’ın evinin polisçe aranması nedeniyle gündeme gelmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24