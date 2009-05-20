Baykal Formula 1 pistinde

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ralli yarışları için modifiye edilmiş bir araçla pistte 3 tur attı.



Baykal, dün Kurtköy’de bulunan Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbulpark pistinde, TRT’nin düzenlediği “Limit Yok” adlı programa katıldı. Pistte deneme sürüşü yapan Baykal, ilk turunu, Porsche markalı ralli yarışları için modifiye edilmiş bir araçla F1 pilotu eşliğinde yaptı.



Baykal, daha sonraki turlarını tek başına attı. Baykal, araba sürüşlerinin ardından F1 pilotlarından diğer arabalarla ilgili de bilgi aldı.



Programa Baykal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ile Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de katıldı

