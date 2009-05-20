T24 LogoT24 Logo
Politika

Baykal Formula 1 pistinde

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ralli yarışları için modifiye edilmiş bir araçla pistte 3 tur attı.

20 Mayıs 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ralli yarışları için modifiye edilmiş bir araçla pistte 3 tur attı.

Baykal, dün Kurtköy’de bulunan Formula 1 yarışlarının düzenlendiği İstanbulpark pistinde, TRT’nin düzenlediği “Limit Yok” adlı programa katıldı. Pistte deneme sürüşü yapan Baykal, ilk turunu, Porsche markalı ralli yarışları için modifiye edilmiş bir araçla F1 pilotu eşliğinde yaptı.

Baykal, daha sonraki turlarını tek başına attı. Baykal, araba sürüşlerinin ardından F1 pilotlarından diğer arabalarla ilgili de bilgi aldı.

Programa Baykal ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal ile Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk de katıldı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24