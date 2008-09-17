Baykal: Fener'de sıra Türkiye'de

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Almanya'daki Deniz Feneri Derneği davasında, "sorumlular yargılandı, ceza aldı" denilerek olayın kapatılamayacağını belirterek, "Türkiye ayağı araştırılmalı,

yargı süreci başlatılmalıdır" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Deniz Baykal başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Alınan bilgiye göre gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda, Deniz Feneri Derneği davasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunuldu.

Genel Başkan Baykal, Alman mercilerin Deniz Feneri e.V'ye ilişkin iddiaları ciddi bir şekilde inceleyerek somut belgelerle ortaya koyduğu görüşünü dile getirerek, hiçbir ayrıntının göz ardı edilmediğini kaydetti.

Deniz Feneri Derneği'nin AK Parti iktidarı döneminde geliştiğini savunan Baykal, yolsuzluk olayına karışanların AK Parti ile ilişkilerinin de dava sürecinde ortaya çıktığını ileri sürdü.

"Sorumlular Almanya'da yargılandı, ceza aldı" diyerek olayı kapatmanın mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulunan Baykal, "Olay esas şimdi başlamalı, Deniz Feneri olayının Türkiye ayağı araştırılmalı, yargı süreci başlatılmalıdır" dedi.

Toplantıda, Türkiye'de de yargı sürecinin başlatılması için CHP'nin gerekli girişimleri yapması, parti örgütlerinin ve halkın konuyla ilgili bilgilendirilmesi kararı alındı. Konunun TBMM gündemine getirileceği de bir kez daha vurgulandı.

CHP MYK'da, dünya piyasalarında yaşanan ekonomik kriz de değerlendirilirken, Hükümet'in krizin Türkiye'ye etkileri konusunda gerekli önlemleri almadığı görüşü dile getirildi. (aa)

