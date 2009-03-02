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Politika

Baykal, faturayı İstanbul'a kesti

Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamalarda faturayı partisine kesti.

02 Mart 2009 02:00

Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünde meydana gelen olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.


CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul'da Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünde yaşanan olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, nedeni ne olursa olsun kadına ve görevini yapmaya çalışan medya mensuplarına şiddet uygulamaya kalkışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Baykal, şunları kaydetti:

'İstanbul'da seçim çalışmalarını başarıyla sürdüren ve Başbakan Erdoğan'ın da uykularını kaçıran Anakent Belediye Başkan adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsü içinde ve dışında meydana gelen olaylar çok üzücü, üzücü olduğu kadar düşündürücü ve anlamlıdır. Kuşkusuz işin içinde iş de vardır, olabilir. Bu üzücü, anlamlı ve düşündürücü olayı da perde arkası ne olursa olsun, kadına ve medyaya şiddet uygulamaya kalkışıldığı için kınıyorum'

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Özpolat'ın olayı araştırmakla görevlendirdiğini bildiren Baykal, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in de olayı bütün yönleriyle değerlendirerek, benzeri olumsuzlukların yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağını belirtti.

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