Baykal: Etnik kimlik şereftir

CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın dinlendiği iddiasına ilişkin gelişmeler, CHP ile Kanaltürk arasında yapıldığı belirtilen sözleşme nedeniyle sıkıntılı günler geçiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Tarım ve Çiftçi Kurultayı” için geldiği Şanlıurfa’da gördüğü büyük ilgiyle moral buldu. “Şanlıurfa’ya gönlümü açmaya geldim” diyen Baykal, Kürt kökenli vatandaşlara kardeşlik mesajı verdi.

MYK üyeleriyle birlikte GAP Havaalanı’na gelen Baykal, binlerce kişi tarafından “Irgat olarak yollarda ölmek istemiyoruz”, “AKP çiftçiyi dilenci yaptı”, “Sadaka dağıtan hükümet istemiyoruz”, “Aşevi değil iş istiyoruz” pankartlarıyla karşılandı. Araç konvoyu nedeniyle 30 kilometrelik yol iki saatte aşılırken Kürtçe ve Türkçe şarkılar çalınan Baykal’ın otobüsü sık sık çiftçilerce durduruldu.

‘Sözle pilav pişmez’

“Buraya geldik ama tarlaya gidemiyoruz” yazan bir traktörü görünce duygulanan Baykal, kuraklığın vurduğu bir mercimek tarlasında günlüğü 14 YTL’ye çalışan kızlarla sohbet etti. Kadın işçinin “Kuraklık var, sulama kanalları yok. Sorunlarımızı çözün” talebi üzerine Baykal, “Hepsini biliyorum. Onun için geldik” dedi.

Ancak “Bir sizin kıyafetinize bakın, bir de bizimkine. Benim babam sabahtan akşama kadar ateş karşısında çalışıyor” karşılığını alan Baykal, “Bu sorunlar çözülür” dedi. Kadın işçi de “Sözle pilav pişmez” yanıtını verdi.

“Traktör tefecide, çiftçi icrada, hükümet nerede” pankartının yer aldığı 5 bin kişilik salonda sözleri “Başbakan Baykal” sloganlarıyla kesilen Baykal şu mesajları verdi:

ARTIK YETER: Bu kurultayımız bir parti toplantısının ötesinde boynu bükük çiftçilerimizin ‘Artık yeter’ deme, çiftçinin müdafaa-i hukuk toplantısıdır. Biz çiftçimizi göreve çağırmak için geldik. Bu gidişe el koyun. GAP, bir enerji ve ekonomi projesidir ama hepsinden önemlisi Güneydoğu’yu ayağa kaldırma, barış ve refah projesidir. Hükümet GAP’a 12’a milyar dolar ayırdığını açıkladı. Ama sadece 5 milyar dolar ayrılırsa sulama işi halledilir.

BUNLAR ZENGİNLİĞİMİZ: Herkes şunu iyi bilmeli; Türkiye devleti bir ırk, kan, kafatası devleti değildir. Devletimiz bir siyasi bilinç devletidir. Her etnik kökenden, ırktan insanımız var. Arabımız da Arnavutumuz da Kürdümüz de vardır, Çerkezimiz de vardır, elbette olacaktır. Bunlar bizim zenginliğimizdir, devlete yönelik bir tehdit değil. Herkes anadilini bilecek, konuşacak, öğretecek, yayın yapacak, gazete, televizyon çıkaracak. Etnik kimlik kişinin şerefi, devletin de iftiharıdır.

ÇİÇEK BAHÇESİYİZ: Hukukumuz, devletimiz, değerimiz aynı. Birbirimizi seveceğiz, bir olacağız. Devlet kimsenin etnik kimliğini kaldırmaya muktedir değildir. Bir çiçek bahçesi gibi Türkiye, her renkten her çiçek bir arada. Beraberiz, beraber olmaya devam edeceğiz.

TERÖR FELAKET: Terör bir felaket. Terör bir iflasın ifadesidir. Masum insanların canını almaya kimsenin hakkı yoktur. O canı Allah vermiştir o alacaktır. Teröre destek vermeyeceğiz, yapanlara himaye etmeyeceğiz, dolaylı olarak desteklemeyeceğiz.