'Baykal erkek güzeli kalsın'

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, DTP tarafından Van'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Baykal'ın kendilerini pek ilgilendirmediğini söyleyerek, "Baykal, sabahları süsünü yapsın, öğlen saatlerinde güzellik uykusuna yatsın, ama bu ülkede Başbakan olmasın. Sadece 'erkek güzeli' olarak kalsın" diye konuştu.





Türk, CHP'nin demokrasi ile ilgili bir çalışmasının olmadığını öne sürerek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "sosyal demokrasiyi ırkçı bir noktaya taşıdığı için rekorlar kitabına geçmesi gerektiğini" iddia etti.



Türk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da eleştirerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Sana sesleniyorum Başbakan; Gel barış adamı ol, gel bu ülkenin barışını birlikte sağlayayım. Sevgiyle, kardeşlikle insanları karşılayacak duruşu sergileyelim. 29 Mart'ta önemli bir seçim var. Bu seçimde Avrupa'ya gidiyoruz, herkesin gözü bizde. Irak'a gidiyoruz herkesin gözü bizde."





