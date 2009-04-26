Baykal, Erdoğan’ın elini neden sıkmadı?

CHP lideri Deniz Baykal, 23 Nisan'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın elini neden sıkmadığını anlattı.



Baykal, olayın Antıkabir'deki törenlerde Başbakan'ın kendine karşı tutumundan kaynaklandığını belirtti; "Başbakan herkesin elini sıktı. Bir tek beni atladı" dedi.



23 Nisan'da CHP lideri Baykal ile Başbakan Erdoğan'ın tokalaşmaması dikkat çekmişti ve Baykal'ın bu tavrı merak konusu olmuştu.



CHP lideri bu tavrına açıklık getirdi, "Haberlerde sadece benim Başbakan'ın elini sıkmadığım söylendi. Ama öyle değil, bunun öncesi var" dedi.



Deniz Baykal, bir grup gazeteciyle eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak'ın evinde buluştu.



CNN Türk’ün haberine göre Baykal gazetecilere Başbakan'ın elini sıkmayışının, 23 Nisan sabahı Erdoğan'ın kendisine Anıtkabir'deki tutumundan kaynaklandığını söyledi:



'Bir tek beni atladı'



"23 Nisan sabahı Anıtkabir'deydik. Ben erken gitmiştim. Gelenlerle sohbet ettik. Meclis Başkanı Sayın Köksal Toptan geldi, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli geldi. Onlarla tokalaştık, konuştuk. Sonra ben Başbakan'ın arabasının geldiğini gördüm. Başbakan da gelince tören başlayacaktı.



Arslanlı yolun başında protokole göre belirlenmiş olan kendi yerimi aldım. Meclis Başkanı da aldı. Bakanlar da öyle. Başbakan geldi ve tek tek herkesin elini sıktı. Bir tek beni atladı. Selam da vermedi."



Bu tutuma canının sıkıldığını belirten Baykal, Başbakan'ın kendisine yol boyunca yürürken de selam vermediğini anlattı.



Başbakan için "Sayın Toptan Anıtkabir defterini imzalarken de çok yakın durmamıza karşın bu tavrını sürdürdü" ifadelerini kullandı.



CHP lideri, sonra TBMM'ye geçtiklerini hatırlattı, "Törende yanımda Genelkurmay Başkanı'nın elini sıktım. Ama Başbakan'ın sabahki tutumu yüzünden elini sıkmadım, yine de başımla selamladım" dedi.

