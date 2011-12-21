-Baykal, Erdoğan'dan Haberal'ın annesiyle görüştürülmesini istedi TBMM (A.A) - 21.12.2011 - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, ''Ergenekon'' davasından tutuklu yargılanan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın hastanede bulunan annesiyle görüştürülmesini istediğini söyledi. Baykal, Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından TBMM'de gazetecilerle sohbet ederken, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Başbakan'dan bir ricada bulundum; Haberal'ın 92 yaşında bir annesi var. Kadın hastanede. Haberal'ın annesiyle özel bir ilişkisi var. Siz de annenizle ilgili yakın zamanda yoğun duygusal olay yaşadınız. Babasını hastalığı döneminde de görememiş, cenazesine de katılamamıştı. Bu nedenle annesiyle bir araya getirilmesi memnuniyet verici olur. Bu, sizin için de Türkiye için de iyi olur dedim. İnsani bir olay... Başbakan da yakın ilgi göstereceğini, derhal Adalet Bakanı ile görüşerek neler yapılacağının araştırmasını isteyeceğini söyledi. Ben de memnun olacağım söyledim.'' Baykal, gazetecilerin sorusu üzerine, ''Başbakanı da gayet iyi gördüm, hastalık emaresi görmedim'' dedi.