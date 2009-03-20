Baykal: Erdoğan'a nasıl para yetiştireceğiz!

CHP lideri, Başbakan'ın Hatay ve Mersin mitinglerindeki konuşmaları nedeniyle kendisine hakaret davası açmasına esprili bir yanıt verdi.



Yerel seçimler öncesi 25'inci mitingini Manisa'da düzenleyen CHP lideri Deniz Baykal, dönüş yolunda NTV'nin sorularını yanıtladı.



Baykal, Başbakan Erdoğan'ın kendisine açtığı 100'er bin liralık iki davaya "Nasıl para yetiştireceğiz bilemiyorum" diyerek esprili bir yanıt verdi.



Baykal, "Valla nasıl para yetiştireceğiz bilemiyorum... Şaka bir yana, ben konuşmalarımda tazminat gerektiren bir yön olduğu kanısında değilim. Olagan ve doğal muhalefet tartışmaları yapıyoruz. Başbakan, her mitingi mahkemeye vermeye başladı. Bugüne kadar Başbakan’ın benim hakkımda açtığı davaların tümünde haklı çıktım. Gerçekten hakaret kastım yok; dogal demokratik eleştiri çerçevesinde konuşuyorum. Şimdi bunun yargı kararıyla da ortaya çıkmasını bekliyorum “ dedi.





Baykal, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in kadınlarla ilgili işsizlik değerlendirmesini de eleştirdi.



CHP lideri, “Gülünç değerlendirmelerinden biri de bu. Meğer işsizliğin iki nedeni varmış; biri kadınlar, ikincisi ise, insanlar kriz döneminde işe girmek için ortaya çıkıyorlarmış ve böylece işsiz sayısını artırıyorlarmış. Böyle bir değerlendirmenin ne ekonomik ne de mantıki bir dayanağı olabilir mi ? Belki kadınlara bakış açısına yönelik bir yanı vardır” şeklinde konuştu.



"Bahar temizliği yapılıyor ve bunu da kadınlar yapar” diyen Baykal, “Sadece evlerde değil kentlerd ve siyasette de bir bahar temizliğine ihtiyac var. Buna kadınların öncülük yapmasının şartları oluştu ve umarım bu gerçekleşir" dedi.



Nevruz'un bu coğrafyanın bir geleneği olduğunu belirten Baykal, bayramın kardeşce kutlanması için de çağrı yaptı.



