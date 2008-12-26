Baykal: Elimizde beş Kemal daha var

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, son dönemde yolsuzluklar konusunda yaptığı belgeli siyasetle AKP’ye zor günler yaşatan ve siyasette yıldızı parlayan Kemal Kılıçdaroğlu’na övgüler yağdırdı. ‘’Bizim grubumuzda onun gibi çalışan en az 5 arkadaşımız daha var” diyen Baykal, ‘’AKP ‘Durmak yok yola devam’ sloganını kullanıyor. Ben de bir ekleme yapıyorum ‘’Ama Kılıçdaroğlu’na yakalanmadan’’ dedi.



Baykal, dün gece bir grup gazeteci ile Ankara’daki Trilye restoranda akşam yemeğinde buluştu. Nar ve portakal suyu karışımı içen Baykal, şunları söyledi:



Kılıçdaroğlu'na övgüler



"Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasete ben kazandırdım. Önce İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Daha sonra Grup Başkanvekilliği önerisi karşısında önce tereddüt etti. Ancak, Ben “olur, olur…bu işin üstesinden gelirsin” dedim. Meclis’te yaptığı konuşmalar, bütçe üzerindeki konuşmaları ortada. Bu konuşmalar kendine olan güvenini yeniden kazandırdı. Çok doğal, bilgili, terbiyeli ve kendi halinde bir kişi. O doğallığıyla başarılı ve inandırıcı oluyor. Onu kimse sinirlendiremez. Parti grubumuzda onun gibi olan en az 5 arkadaşımız daha var. Hepsinin ilgi alanları, bilgileri takdire değer.



'Kılıç'ı yadırgadım'



Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın açıklamalarını yadırgadığımı söylemeliyim, ama konuyu kişiselleştirmiyorum. Ancak bizim değiştirdiğimiz son programa bakıldığında da görülecektir ki, yüksek mahkeme başkanlarının tamamının hukukçu olması koşulu vardır. Bu son örnek ve tartışmalar da bunun ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir.



Kocaoğlu'na sıcak mesaj



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu İzmir’de çok iyi çalışmalara imza atıyor. Bunu herkes de görüyor. Adana’da ise önce diğer partilerin adaylarının kesinleşmesini görmek istiyorum. Adaylarımızı zamanı geldikçe açıklayacağız. AKP’den partimize katılan Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu da adayımız olacak. Alibeyoğlu Kars’ta sevilen sayılan saygın bir insan. AKP’de kendini yabancı gibi hissettiğini, dışlandığını kendi deyimiyle ‘çoban-sürü’ anlayışını terk ederek partimize geldi. İnşallah Kars’ı alacağız.



Gürsel ve Derviş



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin olur mu ? Teknik olarak engel değil. Biz, gerekli olabileceğini ön görüp 1 Aralık öncesinde bütün il başkanlarının istifasını aldık. Kemal Derviş’in ismini ve adaylığı konusunu bizim Mehmet Sevigen gündeme getiriyor.



'Torunum kahroldu'



Ben Galatasaray’lıyım. 4-2 biten GS-BJK derbisini de GS’li torunum Mehmet ile Beşiktaş’lı torunum Alican ile birlikte izledik. Maçta Beşiktaş iyi oynadı. Biz zaman zaman öldük öldük dirildik. Ama Galatasaray kazanmasını bildi. Tabi olan maç sonunda olan Alican’a oldu. Alican çok üzüldü, kahroldu, bitti.’’

