Baykal: Durumlarının zarar göreceğini düşünenler suçlayıcı konuşuyor

T24 - Deniz Baykal, Önder Sav’ın kurultay çağrısı için, “Fantezilerle meşgul olamayız” sözüne cevap verdi.



CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal önce referandum sonuçlarının ardından kurultayın toplanması gerektiğini söyledi. Ardından da CHP’nin iki anahtarı olan bir kasaya benzediğini söyledi.



Bu sözlere CHP Genel Sekreteri Önder Sav, “Son açıklamaları kişisel hırs olarak görüyorum, bunun dışında CHP yöneticileri olarak bir makinenin ahenkli dişlileri gibi çalışarak geleceği süratle hazırlamakla meşgulüz. Bunun dışında da hiçbir şeyle meşgul değiliz, kurultay fantezileriyle de meşgul olacak değiliz” demişti.



Sav’ın son açıklaması için Baykal, “Kendi durumlarının zarar göreceğini düşünenler suçlayıcı konuşuyor” yorumunu yaptı.





