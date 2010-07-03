Baykal: Dostlarınızı sakın ha satmayın

T24

'Siyaset yaparken kişiliğimizi satmayacağız'

'Siyasette ihanet olur ama ölçüsünde'

Partisinin Korkuteli İlçe Başkanlığınca Yazır köyünde düzenlenen dayanışma yemeğine katılan Baykal, burada yaptığı konuşmada 8 yıldır iktidarda olan AKP hükümetinin yanlış politikalarının sonuçlarının açıkça ortaya çıktığını belirterek, iktidarın artık hiç kimseyi aldatamaz duruma geldiğini iddia etti.Bu süreçte kendini şekillendiren CHP'nin politikalarını, anlayışını ve niteliğini milletin önüne net şekilde koyduğunu, milletin de bunu gördüğünü anlatan Baykal, ''CHP ile ilgili suçlamalar, kuşkular ve iftiraların geçersizliği açık bir şekilde ortaya çıkmıştır'' dedi.Önümüzdeki genel seçimde Türkiye'nin yeni bir döneme geçmesinin mümkün olduğunu belirten Baykal, ''AKP ortaya çıkmıştır. CHP ortaya çıkmıştır. Şimdi artık bu seçim net, açık bir seçimdir. Türkiye'nin ufkunu önünü açacak bir seçimdir'' diye konuştu.Türkiye'nin yaşadığı tüm sorunlara karşı en yiğit, en doğru sesi CHP'nin çıkardığını, bu nedenle herkesin gözlerini CHP'ye diktiğini ifade eden Baykal, CHP'nin Türkiye'nin milli sigortası olduğunu savunarak, ''CHP, Türkiye'yi sıkıntıdan kurtaracak en temel kurumdur'' dedi.CHP'lilerin bugüne kadar halka hizmet ederken makam mevki ayırt etmeden birlik içerisinde hareket ettiğini kaydeden Baykal, partililere şöyle seslendi:''Bunu yaparken birimiz milletvekili olacak veya olmayacak. Biri il başkanı olacak veya olmayacak. Korkuteli'nden kaç tane ilçe başkanı geçti. Herkes koşmadı mı? Herkes alın teri dökmedi mi? Herkes emek vermedi mi? Bunları unutacak mıyız? Şimdi yeni bir genel başkan geldi ve öyle devam etmeyecek mi? Biz belli makamlar için siyaset yapan insanlar değiliz. Biz hizmet için siyaset yapan insanlarız. Bundan sonra da belli bir makamımız olsun veya olmasın, bu yüreğimiz burada olduğu sürece Türkiye'nin aydınlık geleceği için hep beraber siyaset yapmaya devam edeceğiz.''Siyaset yaparken sabırlı, anlayışlı olunması tavsiyesinde de bulunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Birbirimize destek vereceğiz. Korkmayacağız. Sapmayacağız. Çizgimizi, kişiliğimizi satmayacağız. Kimseye yaranmaya çalışmayacağız. Birileri gelip bize ''yapmayın' diyebilir, ama iyi gün dostları ile bir yere gelemeyiz. Soracaksın: 'Ben buraya gelene kadar sen neredeydin. Şimdi geliyorsun bana da yolunu değiştir' diyorsun... Korkmadan, sapmadan ilke ve inançlarınıza sahip çıkacaksınız. Türkiye, CHP'nin bu içtenliği ve samimiyetine sahip olmayı sabırla bekliyor.''Partililere, ''Dostlarınızı satmayın elbette... Sizi bugünlere getirenleri sakın ha satmayın. Onları yok saymayın. Siyaset güven, vefa işidir'' diyen Baykal, espriler de yaparak, şöyle konuştu:''Siyaset dostluk, arkadaşlık sevgi işidir. Sevgiyi, dostluğu ihmal etmeyeceksiniz. Birbirinize çelme atmayacaksınız. Siyasette ihanet olur, ama ölçüsünde tutulmasını sağlayacaksınız. Eğer artma ve aşma tehlikesi ortaya çıkarsa hemen konuya el koyacaksınız. Makul düzeylerde bu işin kalmasını güvence altına alacaksınız. Esas olan ihanet değil, sevgi, dostluk, vefa, kardeşliktir. İlkelerinize yönelik kardeşliktir. İlkelerine sahip çıkacaksınız. Her tavsiyenin arkasında yeni yol arayışlarına girmeyeceksiniz. Sebat, istikrar temeldir. Satmayacaksın, sebat, istikrar göstereceksin. Bunu da uzun süredir beraber siyaset yaptığınız bir ağabeyinizin tavsiyeleri olarak alın bir kenara koyun, günü gelirse kullanırsınız. Gelmezse de cebinizde dursun. Her ihtimale karşı hazır elinizin altında olsun.''Partililer tarafından, ''inadına sol, inadına Baykal'' sloganları atılırken, Baykal, genel seçimler için kendisinin de seçim bölgesi olan Antalya'da partililerle birlikte çalışacağını duyurdu.Türkiye için yeni bir başlangıç yapmak ve CHP'yi iktidara taşımak için yorulmadan çalışacaklarını dile getiren Baykal, sözlerini şöyle tamamladı:''Yan gelip yatmak yok. Çalışmak, koşmak durumundayız. Ben de sizlerle buralarda buluşacağım. Buraya partinize, Türkiye sahip çıkın demek için geldim. Antalya'nın bütün ilçelerinde, köylerinde, ovasında, obasında, dağında, sahilinde bunu hep beraber yapacağız. Kendinizi buna hazırlayın. Hep beraber ülkemizi ve Antalya'mızı, hak ettiği yere birlikte taşıyalım.''Baykal'ın sözleri partililerin yoğun alkışlarıyla karşılandı. Partililerle yemek yiyen Baykal, daha sonra Antalya'daki evine döndü.