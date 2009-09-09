Baykal: Doğan Grubu'na yapılan zulüm

T24 - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Doğan Yayın Holding'e uygulanmak istenen rekor vergi ve cezanın "büyük bir zulüm" olduğunu söyledi.



İstanbul'da sel felaketi yaşandığı sırada bir basın toplantısı düzenleyen CHP lideri, büyük bir felaket yaşandığını belirterek, "Birçok medeni ülkede örneği görülmemiş tahribat Türkiye'de gerçekleşiyor. Bunların altında çarpık kentleşmenin, çarpık imar düzeninin yaptığını biliyoruz. Bu konuları uyarı olarak alıp, bu konuların üzerinde ciddi düşünmek ihtiyacı vardır" dedi.



Baykal'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:



- Bu uygulamanın hedefi demokrasinin bizatihi kendisidir.

- Türkiye'deki iktidar yetkisinin her türlü insan hakları ve hukuk kaygısından nasıl uzak olduğunu uzun zamandır izliyoruz.

- İktidar bugüne kadar gerçekleştirdiği baskının ve zulmün toplumda yarattığı tepki karşısında vurdumduymaz tavrını devam ettiriyor.

- Milyarlarca dolarlık bir ceza uygulaması hiçbir tedbir anlayışına uygun değildir.

- Bu gidiş gidiş değildir, herkesi tutsak alma ve yıldırma çabasıdır.

- Yapılmak istenen, demokrasi sözünün bu kadar sık telaffuz edildiği bir ortamda bunların içinde bulunduğu çelişkiyi açıkça ortaya koymaktadır.

- Bu bir zulümdür. Bu bir korkunun sonucudur. Kendine güvenen insanlar bu yollara başvurmazlar. İktidardan uzaklaşmayı aklına yatıramayanlar böyle yöntemlere başvururlar.

- Bu konunun falan grubun meselesi, filan gazetenin meselesi olarak anlaşılması yanlıştır. Olay Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'de bu olaya göz yumulamaz.

- Bu uygulamanın ortaya koyduğu tehdidi doğru anlamalı ve buna karşı tedbirlerini ortaya koymalı.

- Bu herkesin ortak sorunudur. Gazeteciler dahil, el birliğiyle buna hayır dememiz lazım.

- O vergi denetmenleri kimlerdir? Onları kim seçmiştir? Böyle bir uygulamanın sorumluluğunu almak kolay değildir.

- Bu bir rejim sorunudur

'Kürt sorununda müzakere tarafları terör örgütü ve AKP'

- Türkiye’de bir süreden beri hükümetin açılım tartışmalarını yaşıyoruz. Tablonun ne olduğuna bir kez daha birlikte bakmamız gerekir.

- Bir müzakere süreci yaşıyoruz. Bu müzakere sürecinin taraflarından birisi terörü ve silahı kullanan ve onarla destek veren çevrelerdir. Müzakerinin öteki tarafı AKP iktidarıdır.

- Bugüne kadar AKP iktidarı anaların gözyaşlarının dinmesi, silahın inmesi, Türk bayrağına tabutların gelmesine bir son vermek istediğini söyledi. Kiminle yapmak istiyorlar? Elinde silah olan çevrelerle!

- Terör merkezinin bekleyişi Türk milletini ayırmaktır. Onlar milli bütünlüğü ayrıştırmaya çalışıyorlar. Devleti ayrıştırmak sonraki aşamadır.

- Diyorlar ki Anayasa'daki millet tarifi değişsin. Ne var? Kimi rahatsız ediyor bu? Neden Gürcüler, Arnavutları rahatsız etmiyor?

