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Politika

Baykal dilek tuttu

32. Uluslararası Karadeniz Giresun Aksu Festivali'ne katılan Baykal, mitolojik inanışa göre tuttuğu dileğin gerçekleşmesi için 3 kez sacayağından geçti

20 Mayıs 2009 03:00

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 32. Uluslararası Karadeniz Giresun Aksu Festivali'nin açılış törenine katıldı. Törende mitolojik inanışa göre dilek tutan Baykal, dileğinin gerçekleşmesi için 3 kez sacayağından geçti. 

Festivalin birlerce yıllık bir Karadeniz, Anadolu geleneği olduğunu belirten Baykal, "İnsanlar buraya resmi çağrıyla, mecbur olduklarından gelmiyor. İnsanlar buraya içlerinden geldiği, özlemlerini yansıtmak, dileklerini ifade etmek için geliyor" dedi.

Baykal, Giresun'u dünya çapında önemli hale getiren fındığın hak ettiği yere gelmesi için çalışacağını söyledi. 

   

Baykal, daha sonra, 4 bin yıllık mitolojik inanışa dayandığı ifade edilen geleneğe göre Aksu deresine sırtını dönüp 7 çift bir tek taş atttı ve dilek tutup, dileğinin gerçekleşmesi için 3 kez sacayağından geçti.

Dileğini söylemedi

Sunucunun "Tuttuğunuz dilek siz de mi saklı kalsın, bizimle paylaşır mısın" diye sorduğu Baykal, "Tuttuğum dilek, söylediğim için bozulmazsa paylaşabilir ama küçük de olsa bozulma ihtimali var galiba. Bana öyle geliyor ki bütün Giresunlular dileğimin ne olduğunu biliyor. Çünkü benim dileğimi milletimiz adına yaptığımı onlar biliyor. Bu kadarla yetinelim" yanıtı verdi.

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