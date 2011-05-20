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Yaşam

BAYKAL DEPREM BÖLGESİNDE KÜTAHYA (A.A)

20 Mayıs 2011 19:26

-BAYKAL DEPREM BÖLGESİNDE KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, 5.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Simav'a gelerek, afetzedelere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. CHP'nin Kütahya mitingi sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden eski Kütahya İl Başkanı Fevzi Esendemir'in (74) cenazesi, partinin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un da katıldığı törenle toprağa verildi. Evliya Çelebi Devlet Hastanesi morgundan alınan Esendemir'in cenazesi, CHP İl Başkanlığı binası önüne getirildi. Baykal, buradaki törende yaptığı konuşmada, Esendemir'in partisinin önemli isimlerinden biri olduğunu ve yıllarca hizmet verdiğini söyledi. ''Değerli bir büyüğümüzü kaybettik'' diyen Baykal, onun prensipleri olan, herkese yol gösteren bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Baykal, Esendemir'in kaybıyla büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, ''Ona olan borcumuzu Kütahya'dan bir ya da iki vekil çıkartarak ödememiz gerek'' diye konuştu. Esendemir'in oğlu Cengiz Esendemir ise üzgün olduklarını ifade ederek, babasının önemli hizmetler yaptığını kaydetti. Baykal, İl Başkanlığı önündeki tören sonrası Simav ilçesine hareket etti. -BAYKAL SİMAV'DA- Öte yandan, Baykal, cenaze töreninin ardından 5.7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Simav'a gelerek, afetzedelere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. 4 Eylül Mahallesi'nde depremden zarar gören iş yerleri ve enkaz altında kalan araçların sahipleriyle görüşen Baykal, şöyle konuştu: ''Üzüntümüz elbette büyük. Şu ana kadar iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, yaklaşık 100 kişinin yaralanmasının yanında sayısız binada büyük hasarların meydana gelmesi, Simav'ın ciddi bir deprem mağduru olduğunu gösteriyor. CHP olarak bizim görevimiz, bu ciddi konuya AKP Hükümeti'nin dikkatini çekmek, afet kapsamında yapılması gerekenleri yerine getirmesini takip etmektir. Bu konuda CHP olarak Simavlı vatandaşlarımızın yanındayız. Hükümetin de Simav'ın yanında olması dileğimizdir. Hükümet mağdur olan bina ve araç sahiplerinin yarasını sarmalı, mağduriyetini gidermelidir.'' CHP Simav İlçe Başkanı Kasım Öner'den deprem sonrası yapılanlara ilişkin bilgi alan Baykal, esnaf ziyaretlerinde kendisine eşlik eden Simav Belediye Başkanı Kasım Karahan'a, binaların projelerine uygun yapılmasının önemli olduğunu   bildirdi. Daha sonra bazı binalarda hasar oluşan Şaphane ilçesine geçen Baykal, bölge halkına ''geçmiş olsun'' temennisini iletti.

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