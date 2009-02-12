Baykal: Delil yoksa niye tutukluyorsun?

CHP lideri Deniz Baykal, Ergenekon zanlısı emekli orgeneral Hurşit Tolon'un aylarca tutuklu kaldıktan sonra, delil yetersizliğinden tahliye edilmesinin bir hukuk skandalı olduğunu söyledi. Baykal, Brüksel ziyareti dönüşü soruları yanıtladı. Ergenekon soruşturmasının Avrupa Birliği tarafından da dikkatle izlendiğini söyledi.



Deniz Baykal, "Türkiye bugün AB'nin standartlarına daha yaklaşmış bir toplum, siyaset ve hukuk düzeni içinde değildir" dedi.



Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını tamamlayan Baykal, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye döndü. Baykal, Ankara'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Brüksel'deki temasları hakkında bilgi verdi.



'Avrupa her şeyi biliyor'



CHP lideri Baykal "Görüşmelerinizde Ergenekon ile ilgili soru geldi mi?" sorusu üzerine, de"Soru gelmez mi? Biz anlattık. Çok açık. Onlar da görüyor burada ciddi hukuk ihlalleri olduğunu. Uluslararası hukuk standartlarının kesinlikle ihlal edildiği açık bir gerçektir. Bunu herkes biliyor. Telefon dinlemeye dayalı bir dava sürecinin kabul edilemez olduğu ortadadır" dedi.



'Delil yoksa niye alıyorsun?'



"Onlar da, biz de, herkes de ortada var olabilecek suç örgütlerinin en ciddi şekilde incelenip, irdelenip ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bu konuda bir tereddüt yok, ama bunun çok ötesinde bir yaygın suçlama kampanyasının yapılması insanların alınıp aylarca tutulduktan sonra delil yetersizliğinden tahliye edilmesi bir hukuk skandalıdır" diyen Baykal, " Delil yoksa niye alıyorsun? Aldıktan sonra o kadar süre delil mi beklediniz? Böyle bir şey olabilir mi? Sanıktan delile gidemezsiniz. Çağdaş hukuk anlayışının temel dayanağı delilden sanığa gideceksiniz. Öyle olmadığı ortaya çıkmıştır bu davada" şeklinde konuştu.



Baykal, "Son tahliye de bunu net, açık bir şekilde ortaya koymuştur. Telefon dinlemelerinin delil olmayacağı konusunda yargı kararları olayı iyice ortaya çıkarmıştır. Bütün bunları dikkatle izliyorlar. Biz de bu konuda anlayışımızı ortaya koyuyoruz. Türkiye bugün AB'nin standartlarına daha yaklaşmış bir toplum, siyaset ve hukuk düzeni içinde değildir. Son 7 yıl Türkiye'yi AB'ye daha çok benzeşir hale getirmiş değildir. Bu çok temel bir konu. Bunun etrafında değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.



"AB standartlarına yaklaşmış değiliz"



Baykal, Brüksel'e, AB yetkilileriyle görüşmek ve Avrupa Politikalar Merkezi'nde bir konuşma yapmak üzere gittiğini hatırlatarak, "Çok yoğun ve yararlı bir ziyaret yaptık. AB yetkilileriyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmeler hem Türkiye'nin AB ile ilişkilerindeki son durumu tespit etmemize, hem de önümüzdeki dönemle ilgili gelişmeler hakkında karşılıklı değerlendirme yapmamıza fırsat verdi. Çok yararlı oldu" dedi.



"Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin bir tıkanıklık içine girmekte olduğunu, belki bu sonbaharda daha ciddi tıkanıklıkların ortaya çıkabileceği noktasında olduğumuzu gördük"diyen Baykal, "2004 yılında Kıbrıs konusunda Hükümet'in yaptığı taahhüdün gereği yerine getirilmezse müzakerelerde bir sıkıntının ortaya çıkacağı da konuşuluyor. Böyle bir ortamda biz devreye girdik" diye konuştu.



"Görüşmelerde Türkiye'nin AB ile müzakere sürecinin kesintiye uğramadan sürdürülmesinin taşıdığı büyük önemi vurguladık. Herhangi bir kesintinin çok sakıncalı olduğunu ifade ettik. Ve temponun hızlandırılmasının bir zorunluluk olduğunu söyledik" diyen Baykal, şu ana kadar sadece tek bir başlığın açılıp kapandığını, 35 başlık bulunduğunu, bunun kabul edilebilir bir tablo olmadığını kaydetti.



Enerjide güvenilir ulaşım yolları



Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde yeni başlıkların açılması ve açılan başlıkların tamamlanması gerektiğini vurgulayan Baykal, Avrupa ile Türkiye arasında yeni bir işbirliği ortamının şekillenmekte olduğunu, enerji ve doğalgaz konusunda yeni ve güvenilir ulaşım yollarının devreye sokulması gerektiği konusunda Avrupalılar'ın işbirliği düşüncesinde olduğunu belirtti.



Deniz Baykal, Türkiye'nin bu konuda çok ciddi katkı verecek durumda olduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın bugüne kadar yaptığının ötesinde Türkiye ile yeni bir işbirliği gerçekleştirme ihtiyacı var. Böyle bir ortamda sadece bir başlık açılmış. Enerji başlığı açılmış ama Kıbrıs Rum yönetiminin ambargosuna tabi tutulmuş, Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunların aşılması lazım" dedi.



Sendikalar Yasası ve çalışma hayatının düzenlenmesiyle ilgili yeni adımların atılması gerektiğini ifade eden Baykal, çalışma yasalarının ILO standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelere Meclis'te katkılarını vereceklerini söyledi.



"Son 7 yılda Türkiye daha ileri noktaya gelemedi"



Görüşmeler sırasında karışılıklı şikayet ve beklentileri aktarma fırsatı bulduklarını da dile getiren Baykal, "AB'nin Türkiye'ye artık daha gerçekçi biçimde bakma ihtiyacını hissedeceğini umut ediyoruz. Türkiye'de artık sadece iktidarla değil, özellikle CHP ile daha yakın işbirliği içine girme ihtiyacını hissettiklerine tanık olduk. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'yi daha doğru bir şekilde algılama noktasına gelmekte oldukları kanısındayım. Bunlara biz katkı yapmaya devam edeceğiz. Görüşmeler çok iyi oldu. Yeni görüşmelerin de alt yapısı hazırlandı" dedi.



Avrupa Politikalar Merkezi'nde CHP'nin yeni programını anlatma fırsatını bulduğunu dile getiren Baykal, "AB ilişkilerine ilişkin tespitlerimizi yansıttık. Bu tespitlerin altındaki temel nokta şudur; geride bıraktığımız son 10 yılda Türkiye AB hedefleri doğrultusunda çok önemli açılımlar yaptı, önemli adımlar attı, ciddi

bir yasama faaliyeti içine girdik. Bugün geldiğimiz noktada insan hakları, demokratik hak ve özgürlükler açısından 6-7 yıl öncesine göre insanımızın kendisini daha özgür, daha demokratik bir toplumda yaşayan, daha güvenli bir toplumda yaşayan insanlar olarak hissetmediklerine dikkat çektik" diye konuştu.



Türkiye'nin son 7 yılda daha ileri bir noktaya gelebilmiş olmadığını ifade eden Baykal, "Bugün yüzbinlerce insanın telefon dinlenme kaygısı var. Yargı bağımsızlığı çok ciddi şekilde askıya alınmıştır. Yargı siyasal amaçlarla tehlikeli bir biçimde kullanılmaktadır. Kadınlar kendilerini toplumda eskisi kadar özgür hissedemiyorlar. Mahalle baskısı denilen toplumsal baskının (ki onun altında son tahlilde iktidar zihniyeti yatar) insanlarımızın yaşam biçimine ciddi bir etki getirdiğine hepimiz tanığız" ifadelerini kullandı.



Baykal ayrıca, Bir yandan bunlar, bir yandan yolsuzluklar yaygınlık kazanmıştır, siyasi himaye altına girmiştir. Bunları ortaya çıkarmak neredeyse fiilen imkansız. Deniz Feneri'nin Türkiye'de gereği yapılmamaktadır" dedi.



Medyanın durumu



Medyanın yapısının siyasi baskıya açık hale getirildiğini savunan Baykal, "Bugün medya kendisini 7 yıl öncesine göre daha özgür hissedemez, baskı altındadır. Bu bir paradokstur. Bunun altında neyin yattığını ayrıntılı bir şekilde konuştuk" diye konuştu.





Kıbrıs sorunu



Baykal, "Kıbrıs sorunu Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde bir engel olarak görülüyor mu, bu konuda yeni tavizler istenebilir mi?" sorununa da, "Bu konuda hükümetin yaptığı bir taahhüt var 2004 yılında. O taahhüt Türkiye'yi çok ciddi şekilde bağlıyor. O zaman da konuşulmuştu. Başbakan o zaman da tereddüt etmişti ve ben de kendisine (imza atma dön geriye) demiştim, ama imzayı attı. Şimdi o taahhüt Türkiye'yi sıkıntıya sokuyor. Onun gereğini yerine getiremiyor, yapacağını da söylemiş bulunuyor. Bu, Türkiye'nin AB ilişkisini daha karmaşık hale getirdi" yanıtını verdi.



