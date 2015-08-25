Baykal: Davutoğlu bana bakanlık teklif ederse, cevabımı o zaman veririm

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin seçim hükümetine bakan vermeyeceğini açıklamasına rağmen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP ve MHP'li milletvekillerine teklif götüreceğini açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan (25 Ağustos 2015) Baykal, Davutoğlu'nun kendisine böyle bir teklifle gelmesi durumunda tavrının nasıl olacağı sorusuna, "Bir teklif yapılır ise elbette bir cevap verilir. Ama henüz yapılmamış bir teklife cevap vererek siyaset yapmayı, kendi siyaset anlayışıma da, siyasi nezaket kurallarına da uygun görmüyorum" yanıtını verdi.