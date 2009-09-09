CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, “Cumhuriyet, demokrasinin altyapısıdır. Cumhuriyeti ortadan kaldırırsanız demokrasiyi yaşatamazsınız. Demokrasi, cumhuriyetle birlikte yükselir” dedi.



Partisinin 86. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen “Yargı Bağımsızlığı ve Demokrasi” konulu panel öncesinde konuşan Baykal, günümüzde bir siyasi partinin 86. yılını tamamlamasının derin anlamlar taşıdığını belirtti.



Baykal, CHP'nin 86 yılda varlığını sürdürebilmesinin, kimliğini koruyabilmesinin ve bu süreçte bir çok önemli oluşumu üstlenmesinin üzerinde durulması gereken sosyolojik ve politik bir olay olduğunu söyledi.



CHP'nin devleti emanet olarak alan değil, bir devletin oluşumuyla paralel gelişen bir siyasi parti olduğuna işaret eden Baykal, CHP'nin aynı zamanda tarihi süreç içinde devlet ve siyaset hayatında önemli dönüşümlere, açılımlara imza attığını ifade etti.



Baykal, bu açılımlardan birisinin de Türkiye'nin çok partili hayata geçişinin önünün açılması olduğunu, ancak halkın oyuyla gelenlerin halkın oyuyla iktidardan uzaklaşmamak için Anayasa'daki açıklardan yararlanmaya çalıştıklarını kaydetti.



Türkiye'de geçmişte olduğu gibi bugünde demokrasi mücadelesi yaşandığını ve demokrasiye açık tehditler olduğunu savunan Baykal, şöyle devam etti:



“Türkiye'de sürekli anayasal krizler yaşanıyor. Bunun altında yatan, iktidarın toplumun tüm kesimlerine tahakküm etme anlayışıdır. Askerle kavga bu yüzden yapılmıştır. Üniversiteler bu nedenle yarısı değiştirilmiş ve bugünün iktidara teslim olma noktasına getirilmiştir. Daha bugün bir medya kuruluşuna 3 katrilyonun üstünde ceza kesildi. Görülmemiş bir ceza. Konuyla ilgili herkes 'gülünç' diyor. Bir kuruş kazanç yok ortada 3 katrilyonun üstünde vergi cezası var. Her şey ortada. Bu yaşanan bunalımın altına ne var... 'İstediğini yazma. Neyi yazacağını benimle kararlaştıracaksın. Otosansür uygulayacaksın. Kendi kendini sansür edeceksin. Bazı yazarların işine son vereceksin. Yazmayacaklar. Beni rahatsız ediyorlar. Yazdırmayacaksın... Artistlik yapma bana, gereğini yap kardeşim' diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne bunca yıl sonra bu yakışıyor mu? Bunca emek, bunca çaba, rejim kavgası sonucunda Türkiye, Tayyip Bey'in tahakkümüne girmeyene medyada hayat yok noktasına teslim olacak... Bunun için mi bunca mücadele, demokrasi bu mu aslında? Bu kabul edilebilir bir şey değil.



Yargı kavgası en önemli konu... Demokrasi ile cumhuriyet arasındaki bağlantının anahtarı hukuktur. Hukuka saygı göstermeyen demokrasi, demokrasi olamaz. Cumhuriyetin de demokrasinin de özü hukuktur. 'Demokrasi oy almaktan ibarettir. Oyu aldım, çoğunluk bende, istediğimi yaparım. Genel başkan olarak kimin milletvekili olacağına ben karar verdim. Şimdi kimin Anayasa Mahkemesi üyesi olacağına ben karar vereceğim. HSYK üyeleri kim olacak, ben karar vereceğim.' Bu nedir? Avrupa'da dünyada böyle mi? Hukuk dediğimiz nedir? Türkiye geldi, koca ülke 'bağımsızlık' diye başladı, bağımsızlık geldi Tayyip Erdoğan'ın iradesine teslimiyet noktasına dayandı. Dışarıda dünyanın en güçlü ülkelerinden bağımsız olduk, içeride Tayyip Erdoğan'ın iradesine mi teslim olacağız?”



DEMOKRASİ VE CUMHURİYET



Cumhuriyetin demokrasinin altyapısı olduğunu vurgulayan Baykal, “Cumhuriyeti ortadan kaldırırsanız demokrasiyi yaşatamazsınız. Demokrasi, cumhuriyetle birlikte yükselir. Cumhuriyeti azaltarak demokrasiyi çoğaltamazsınız. Cumhuriyet ile demokrasi arasında çelişki yoktur” diye konuştu.



Türkiye'de, cumhuriyet ve demokrasinin kardeşliğini, birbirini olumlu etkileyen yönlerini ortaya koymanın, cumhuriyet ile demokrasiyi barıştırmanın ve kaynaştırmanın en temel görevleri olduğunu dile getiren Baykal, “CHP olarak bu görevin farkındayız. Demokrasi ile cumhuriyeti aynı zamanda sahipleneceğiz. Cumhuriyet düşmanlarına, demokrasi adına düşmanlık yapanlara bunun kabul edilemez olduğunu biz öğreteceğiz” dedi.



Demokrasi ve cumhuriyet yolunda geçmişte ve bugün mücadele edenlere teşekkürlerini de sunan Baykal, konuşmasını, “Ergenekonlar'da, devletin bağımsızlığı, Atatürk ilkeleri için mücadele eden, ızdırap çekenlere selam olsun. Mücadeleleri boşuna değildir, yalnız değildirler” diyerek tamamladı.



Eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Eski Danıştay Başkanı Nuri Alan'ın da katıldığı panelin ardından yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, genel merkez binasında “CHP Tarihi” konulu bir sergi açıldı.





