Baykal: CHP'de tartışma olmaması daha kötü

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "CHP, parti içinde en yoğun çekişmeleri, mücadeleleri yaşadığı ortamda Türkiye’nin birinci siyasi partisi olarak çıktı" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bolu il Başkanlığı'nı ziyaret eden Baykal, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Türkiye için değil, içinde bulunulan bölge, Orta Doğu için, Avrupa Birliği için çok öneli olduğunu, içinde bulunulan coğrafyanın barışı, istikrarı, demokrasisi hukukun, kadın erkek eşitliğinin gerçek haline dönüşmesi için çok önemli olduğunu söyledi.

Ülkede sınavlara tabi tutulmaya devam edileceğini anlatan Baykal, "Yeni yeni sıvalar bizi bekliyor. Bunların karşısında sağlam durmamız ve ne istediğimizi bilmemiz lazım. Kimseyi dışlamamız lazım. Kimseyi ötekileştirmemek lazım. Kimseyi değerleri, yaşam biçimi inançları ile karşımıza almamamız lazım. Herkese içten bir sevgi ve saygı duymak lazım. Herkesin kimliğini onun haysiyeti ve şerefi saymak lazım. Herkesin haysiyeti ve şerefine kendi haysiyetimiz ve şerefimize gösterdiğimiz değeri vermemiz lazım" diye konuştu.

'CHP, Türkiye'nin en ilerici gücüdür'



Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en ilerici gücüdür Cumhuriyet Halk Partisi. Bütün ilerici atılımların da anasıdır, merkezidir, çıkış noktasıdır. Buna göre Türkiye içerisinde konumlanmak ve konuşlanmak lazım. Kendimize gelelim ve iddialı bir şekilde geleceğe bakalım" şeklinde konuştu.









Seçim sonuçlarıyla ilgili, "Görürüz ki çoğu bizim kendi hatamızdır. Hiç tartışmaya gerek yok. Kimseyi suçlamak yada karalamak için söylemeye gerek yok. Ama çoğu bizim kendi hatamızdır. Hata yapmamayı başarabilsek, iyi yönetilebilsek, inanıyorum ki bu gün ortaya çıkan tablodan çok daha iyisini hak ettiğimiz görülürdü" diyen Baykal, "CHP Türkiye için, Türkiye’nin geleceği için herkesin pek çok kişinin zannettiğinin ötesinde bir değer taşımaya devam ediyor. Bu bize unutturulmak isteniyor. Bizim bir siyaset projemiz var. Türkiye o proje ile bugünlere geldi. Bugünlerden yarınlara ortaya çıkan bu dünya gerçekleri karşısında yine CHP’nin projeleri ile Türkiye daha iyi bir noktaya gelecek. Bu güvenle olaya bakalım" diye konuştu.

'Kimse bir şey söylemiyorsa o zaman tehlikelidir'

Bir gazetecinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin TBMM’de yaptığı konuşmasına yönelik sorusuna Baykal, şu yanıtı verdi:

"Her zaman böyle konular konuşulur. Ben CHP inancının, bilincinin, iddiasının üzerindeki külleri üflemenizi ve alevi canlandırmanızı istiyorum. Bunun konuşulacağı zemin ve mekanlar ayrı. Bunlar konuşulacak. Bundan çekinmeye korkmaya da gerek yok. CHP bu işlerin içinden geçti. CHP, parti içinde en yoğun çekişmeleri, mücadeleleri yaşadığı ortamda Türkiye’nin birinci siyasi partisi olarak çıktı. 1973 yılında bunu gördük. Korkmayın bu tartışmalardan. Biz o tartışmaları yaptık. 1973’de genel başkan değişti. Genel başkanla birlikte yığınla milletvekili ayrıldı. Büyük bölünme ve parçalanma oldu. Ama birinci parti olarak çıktı. Neden CHP’nin bir siyasi projesi vardı. Tartışma olmaması daha kötüdür. Eğer ortada iyi olmayan bir gidiş var ve kimse kılını kıpırdatıp bir şey söylemiyorsa o zaman daha tehlikelidir."

'Hiç kimse mucize isim değil'

Baykal, CHP Genel Başkanlığına yeniden aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise "Ben partimde yeterince bu mücadeleyi taşıyacak, götürecek genç, dinamik, çalışkan arkadaşlarımın bulunduğuna inanıyorum. Herkese görev vardır tabii ki. Belli bir tecrübe kazandılar diye eski başkanlarımızı ve belediye başkanlarımızı da yok sayacak halimiz yok. Onların da katacağı değerler vardır. Ama sadece onlar değil genç arkadaşlarımızın da katacağı çok şey var. Hepsine açık durmak ve bakmak lazım. Bu hep birlikte kurtarılacak bir iş. CHP bunu başarır, geçmişte de başarmıştır. Kimseye teslim olmak durumunda değil. Hiç kimse mucize bir isim değil, önemli olan CHP duygusu ayağa kalksın" şeklinde yanıt verdi.