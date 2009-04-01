Baykal: CHP yeniden yapılanacak

Seçim kütükleriyle ilgili yanlışlıklar var

Yeni bir dönem başladı

Sürecin sonuna gelindi

AKP ciddi oy kaybına uğradı

Genel seçim olsa tablo farklı olurdu

CHP'nin oyu 5 puan arttı

Düşüş maskelenemez



Geliş de olur gidiş de

Yanlışlarla ilgili önerilerde bulunduk

AKP gidici olduğunu bilerek icraat yapmalı



CHP iktidara hazırlanmalı

Az oy aldığımız yerlerin listesini çıkarıyoruz

CHP kendini yeniden yapılandıracak

‘Kemal Bey yerime geçebilir’

Üzüntü verici olaylara rağmen demokratik bir seçim oldu. Ama seçim kütükleriyle ile ilgili yanlışlıklar hala devam ediyor. Bunun oturtulmaması üzüntü verici. Biran önce bu başarılmalı. Bu konuda yaygın bir şikayet var. Bunlar alıyan teknik tarafı...Bu seçimlerde ortaya çıkan tablo, Türkiye'de yeni bir dönemin açılmakta olduğunu bize göstermiştir. Yeni bir siyasi şekillenmenin işaretlerini taşıyor. Umut veren bir seçim oldu. Bu seçimden sonra siyaset farklı olacaktır.2002 seçimlerinden sonra Türkiye yeni bir döneme girmişti. Bazı siyasi partileri yok etmiş, AKP de siyasi hayatta etkin bir konuma neden olmuştu. 2002 seçimleri bize yeni dinamiklerin ortaya çıktığını da gösterdi. Bu dinamikleri 2007 seçimlerinde de gördük. her iki seçimde de AKP gücünü artırdı, etkinliğini, ağırlığını artırarak kendini gösterdi...2009 seçimleri bize bu sürecin sona geldiğini gisterdi. AKP'nin 2002'de başlayan belediyelerde ve TBMM'deki yükselişinin artık sonuna geldiğini, farklı bir sürecin başladığını bize göstermiştir. 29 Mart seçimleri geleceği gösteren, geleceği belirleyen bir seçim olmuştur. 2004, 2002'yi teyit eden, 2007 her ikisininde devamı olan seçimlerdi. 2009 seçimleri öncesinde Türkiye domine mi ediliyor sorusununu soruluyordu. Şimdi bu soru ortaran kalktı.Bir siyasi partinin tek parti gibi hareket etmesi, demokrasi ile ilgili ciddi kaygıların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Şimdi bu seçimle bu durduruldu.AKP bu seçimlerde ciddi bir oy kaybına uğradı. 2002'den bu yana ilk kez olmuştur. Bu ciddi bir kan kaybıdır. Ulusal düzeyde bütünleşmiş olarak ortaya çıkan bir tablo vardır.2007 seçimlerinden 21 ay sonra yapılan seçimlerde AKP 8 puan oy kaybına uğramıştır. AKP yüzde 47'den yüzde 38.5'e gerilemiştir. Bu gerilemeyi doğru yorumlamak gerekmektedir.Bu seçimlerin yerel olduğuna dikkat çekmek isitiyorum. AKP iktidardaydı; bakanlar bizzat seçim bölgelerinde çalıştı. Bürokratlar zorlandı. İktidar olanaklarını sonuna kadar, yer yer hukuk dışına çıkarak, yer yer seçmeni tehdit ederek, çıkar uygulamaları kullanmıştır. Bu çok önemli. Eğer bu yapılan genel seçim olsaydı, tablo çok farklı olurdu.Bu siyasi kırılmadır. sıradan bir oy kaybı, erimesi değildir.AKP oy kaybaderken muhalefet de güçlenmektedir. CHP bu seçimde, ister daha önce il genel meclislerinde aldığımız oyları, isterse genel seçimlerde aldığımız oyları karşılaştırın, oyu artmıştır. 5 puanlık artış sözkonusudur. CHP, 2004'ten farklı olarak belediye başkanlığı seçimlerinde de oyunu 7.5 puan artırmıştır.Sadece CHP değil, MHP de oyunu artırmıştır. Aynı şekilde Saadet partisi ve DTP'nin de yöresel olarak oy artırdığına tanık olmaktayız.AKP çok ciddi bir oy kaybına uğramıştır. Bu maskelenemez. Bu oy kaybı muhalefete yansımıştır. Muhalefet kabarmakta, yükselmektedir. AKP ise tam tersine inişe geçmiş durumdadır. Bu tablo gelecek açısından çok belirleyici olacaktır. Bu politika değişikliği ile düzentilebilecek bir şey değildir iktidar için.Demokrasi tek istikamette gitmez. Gelişi de olur, gidişi de. Seçim sonuçları iktidarı uzaklaştırma işaretleri vermiştir. Demokrasiye güven daha da artmıştır.Biz seçim kampanyamızı ekonomik sorunlar temelinde götürdük. Yoksulluğu, işsizliği içeren bir kampanya... Sadece şikayet etmeye dayanan bir politika değil, izlenmesi gerekenleri, yapılan yanlışların nasıl düzeltilebilecegine yönelik tesbitler yapıp, önerilerde bulunduk.AKP artık, 'gidici' olduğunu bilerek adım atmalıdır. İcraatlerini buna göre yapmalıdır. Gidişi içine sindirmeli, saygılı ve hoşgörülü olmalıdır. Siyaseti gerilimden çıkarmalıdır.Bu sonuçlar CHP'ye de yeni sorumluluklar yükledi. CHP kendini iktidara hazırlamalıdır. Bizim çok ciddi hazırlığımız var. Artık CHP'ye yeni taleplerle bakılacaktır. Biz yeni sorumluluklarımızın gereğini yerine getireceğiz ve vatandaşımıza aktaracağız.Bazı bölgelerde örgütsel zafiyetlerimiz de ortaya çıktı. CHP bazı yerlerde neden yeterli desteği alamıyor? Bunu inceleyeceğiz. Şimdi az oy aldığımız yerlerin listesini çıkarıyoruz. Oralara yönelik yeni çalışmalar yapacağız. Buralara odaklanacağız.Bu seçimlerden sonra CHP'nin zenginleştiğini düşünüyorum. Deneyim açısından... Önemli birikimler elde ettik. CHP kendisini yeniden yapılandıracak, yönetim olarak da. Seçimler öncesinde kabul edilen yeni tüzüğümüz hayata geçireceğiz.CHP lideri Baykal gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası bir genel başkan adaylığına ilişkin soru üzerine “Niye olmasın? Elbette kendi karar verirse, partililer uygun görürse olabilir. Böyle bir sorunumuz yok” dedi. Baykal, Başbakan’ın Antalya’yı kaybetmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:“Demokrasi bu. Herkes buna saygı gösterecek. Bu saygı nasıl kendini gösterecek? En az 28 kere kendisini Antalya’ya bekliyoruz. Belediye kimin elinde olursa olsun Başbakanlar halka eşit davranırlar. Kendisini aynı sıklıkla daha fazla bekliyoruz. O hizmetleri daha da artırsın. Siyaset sadece oy için yapılmaz. Diyoruz ya ’Demokrasi hizmet işidir’. Hizmetse Antalya’nın ihtiyacı var.