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Politika

Baykal: CHP sopa sallayarak yönetilemez

Dün CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar disipline sevkedilmişti

04 Mayıs 2017 17:18

"Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın disipline sevkedilmesine eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'dan tepki geldi. Baykal, Sağlar hakkında başlatılan disiplin sürecine ilişkin olarak, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez" dedi.

Baykal, eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan için Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP sopa sallayarak yönetilmez

Tören öncesi basın mensuplarının, CHP Milletvekili Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılmasına ilişkin sorusu üzerine Baykal, "CHP tehditle, öfkeyle, sopa sallayarak yönetilemez. Ülkenin bu ortamında, CHP'nin bir an önce toparlanıp kendine gelmesine acil ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Sağlar ne demişti?

Sağlar, Kılıçdaroğlu'nu "Parti Meclisi'nde (PM) herhangi bir karar alınmasına izin vermiyor. 6-7 saat tartışıyoruz ancak o, kulağına kim ne fısıldıyorsa kararını ona göre veriyor" diyerek eleştirmişti.

Sağlar şöyle konuşmuştu: "CHP artık karar almak ve uygulamak zorundadır. Karar veremeyenlerin yerine karar vereceklerle yürümek zorundadır. Çünkü artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı."

 

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