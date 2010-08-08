-BAYKAL ÇEŞME'DE ÇEŞME (A.A) - 08.08.2010 - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İzmir'in Çeşme ilçesinde denize girdi. Baykal, sabah 07.30 sularında, CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ile geldiği Ilıca Otel'in iskelesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Deniz Baykal ve Yılmaz Ateş daha sonra denize girerek yaklaşık 45 dakika yüzdü. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Baykal, dün gece arkadaşları ile gece geç saatlere kadar çalıştıklarını, sabah da yorgunluk atmak için denize girdiğini söyledi. Baykal ve Ateş, denizden çıktıktan sonra, çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Baykal, bu akşam İzmir'de Buca Gölet'te düzenlenecek törende, Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı'nın oğlunun nikah şahidi olacak.