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Politika

Baykal, Cem Uzan yorumuyla şaşırttı

Baykal'dan Cem Uzan'la ilgili ilginç bir yorum geldi. "Fransa’ya bir işadamının iltica etmek durumunda kalmış olması üzüntü verici" dedi.

14 Ekim 2009 03:00

Baykal'dan Cem Uzan'la ilgili ilginç bir yorum geldi. CHP lideri "Fransa’ya bir işadamının iltica etmek durumunda kalmış olması üzüntü verici" dedi.

Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Baykal, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gelinen noktada kamu çalışanlarının toplu sözleşme yapma, gereken alanlarda grev kullanabilme yetkisinin tartışma konusu olmasını kabul etmenin mümkün olmadığını söyleyen Baykal, “Sendika hakkını vereceksin, ama sendikal hakkın kullanılmasının özünü oluşturan yetkileri tanımayacaksın. Müzakere ediyor gibi olacaksın o müzakere olmayacak. Protokol imzalayacaksınız, onu uygulamak zorunluluğu olmayacak. Yani bunlar aldatmaca. Artık bunları geçelim. Yani sendika varsa var. Sendikanın amacı bu. Yani sözleşme yapıyorsan göstermelik olamaz” diye konuştu. Baykal, bu doğrultudaki bütün çabalara destek vereceklerini açıkladı.

'Mahkeme iktidarın sopası değildir'

Cem Uzan’ın Fransa’ya iltica etmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Baykal, Fransa’ya bir işadamının iltica etmek durumunda kalmış olmasının üzüntü verici bir durum olduğunu dile getirdi. “Bu konunun daha tam aydınlığa kavuşmadığını da görüyorum” diyen Baykal, şöyle konuştu:

“Türkiye insan haklarının güvence altında olduğu, hukuk devleti kurallarının sağlam şekilde işletildiği, devletin hiç kimseyle bir kişisel hesaplaşma noktasına gelmediği, gelemediği, herkesin özgür ve güvenli şekilde yaşabildiği bir ülke olmalıdır. Bu konuda sorunların, sıkıntıların ortaya çıkması, yabancı ülkelerin Türkiye’de yaşanan olaylar karşısında böylesine kararlara yönelmesi, işbirlikleri yapmaları çok düşündürücüdür. Hukuk bir tehdit unsuru değildir. Mahkeme iktidarın sopası değildir. İnsanlar geleceklerinden emin olabilmelidir ve Türkiye’deki herkes kanunların gerektirdiği sonuçları bir vatandaş olarak yaşamayı içine sindirmelidir. Bu memleketin kanunları hem doğru uygulanmalı, hem de herkes kanunların uygulanmasına saygı göstermelidir. Ne kanunlar belli insanlar için özel savaş açmanın bir aracı haline gelmemelidir. Kimse sindirilmeye çalışılmamalıdır, kimse yıldırılmaya çalışılmamalıdır. Ve kimsede kanundan kaçmamalıdır. Bizim anlayışımız bu.”

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