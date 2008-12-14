Baykal: Çarşaftan korkmaya gerek yok

Baykal'ı eleştiren kadın İP'li çıktı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, çarşafı ne gayrimeşrulaştırmaya ne meşrulaştırmaya gücünün yeteceğini ifade ederek, "Yasak olan, yanlış olan bu kılık kıyafeti devlete giydirmek. Kamusal alana bunu taşımak. normal bir vatandaş özel yaşamda istediği gibi giyinebilir. Biraz sevecen olalım, biraz saygı gösterelim. Bundan korkmaya gerek yok" dedi.Deniz Baykal, memleketi Antalya'da geçirdiği Kurban Bayramı tatilinin ardından kara yoluyla Ankara'ya döndü. Baykal, evinden çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerle kısa süren sohbetin ardından bazı kadınlar Baykal'a "Hoş geldiniz" dediler.Emekli öğretmen olduğunu söyleyen ve kimliğini açıklamayan bir kadın Baykal'a, "Ne türban ne de çarşaf diyorum. Atatürk devrimini uygulayalım" dedi. Baykal, bunun üzerine şunları söyledi:"Bunu tenkit edeceksiniz. Bunu hep birlikte anlatacağız, ama yöresel şartları içerisinde, birbirimize düşmanlık duymadan, bölgesel adet diye Anadolu'nun Erzurum'unda, Horasan'ında bunu kullanan insanı da kınamayacağız. Ben sizi anlıyorum. Tabii ki herkes böyle yapsın diye bunu örnek göstermiyoruz. Bunu yapan insanlara da daha bir sevgiyle, saygıyla yaklaşalım. Bunu tartışma konusu yapmak doğru değil. Herkes uygun gördüğü şekilde çıksın. Tabii ki hepimiz en çağdaş kıyafetlerle çıkılmasını tercih ederiz. Bunlar gereksiz tartışmalar."Baykal'ın sözleri üzerine başka bir kadın da "Yanlış yaptınız. Bu çarşaflıları niye aldınız partiye? AKP'nin oyununa geldik. Oylar bölündü haberin olsun. Kaç tane CHP'li tanıyorum, oy vermeyecek sana. Yapma paşam, ne olur etme. Atam'ın partisi bu. Bu oyunu anla. AKP, CHP'nin oyları bölünsün diye böyle bir tuzak hazırladı. Biz de buna düştük. CHP'nin oyları bölünecek. Çok üzülüyorum" dedi.CHP lideri ise bu sözlere, "İnsanları dışlamayalım. Biz düşmeyiz" karşılığını verdi.Başka bir kadın da Baykal'a, "Türbana karşı çıkarken, Anayasa Mahkemesi'nin kararları varken..." diye seslendi. Bunun üzerine Baykal, "Özel yaşamda, sokakta, ailenin içerisinde kimin ne giyeceğine karışmak hiç birimizin hakkı değil" dedi.Yasaların da bu yetkiyi hiç kimseye vermediğini, her insanın nasıl uygun görüyorsa, ailesinden, geleneğinden gördüğü şekilde giyinip, kuşanabileceğini dile getiren Deniz Baykal, "Bunu saygıyla karşılamamız lazım. Yasak olan, yanlış olan bu kılık kıyafeti devlete giydirmek. Kamusal alana bunu taşımak. Normal bir vatandaş özel yaşamda istediği gibi giyinebilir. O giyinen insanın istediği siyaseti yapmasına niye karşı çıkacağız. Buna saygı gösterin, Biraz saygı gösterin" diye konuştu.Aynı kadının, "Biz çarşafı meşru göstermenizden rahatsızız" karşılığını vermesi üzerine Baykal, şu yanıtı verdi:"Benim çarşafı ne gayrimeşrulaştırmaya ne meşrulaştırmaya gücüm yeter. Böyle bir şey olmaz. Bu, Türkiye'nin toplumsal yaşamının bir parçası ise giderek azalan bir parçası ise zaman içerisinde daha da azalacaksa bunu herkesin doğal karşılaması lazım. Olan şeklini de düşmanlık konusu yapmayalım. Yani ne olur, biraz sevecen, biraz anlayışlı davranalım. Onu giyme durumunda olan insanlara, bu tavrı takınınca oluyor mu? Siz böyle söyleyince gayrimeşru bir şey yapıyormuş gibi hissediyor insanlar. Alınıyorlar, kırılıyorlar. 'Bizi dışlıyor bu toplum. Bu anlayış bizi toplumun dışına atıyor' diyorlar. Atmayalım. Biraz biz sevecen olalım. Biraz saygı gösterelim. Bundan korkmaya gerek yok. Merak etmeyin, korkulacak bir tarafı yok.En büyük korku, gereksiz yere insanlarımızı karşımıza almak ve düşman muamelesi yapmaktır. Onu yapmayalım. Asıl önemli olan budur. Size düşen görev de budur. Merak etmeyin, hepimiz aynı toplumda yaşıyoruz. Askere evladını gönderiyor. Onun çocuğu da şehit oluyor. O ısdırabı o da yaşıyor. Bu memleketin başarısıyla o da iftihar ediyor. Atatürk'ü evine fotoğraf olarak koymuş, ama üzerindeki kıyafeti seninki gibi değil diye ne kızıyorsun ona? Bunasaygı gösterin."Kadının, "Cumhuriyet değerlerini yıpratıyor" sözleri üzerine de Baykal, Cumhuriyet devrimlerinin ve değerlerinin yıpratılmasına karşı en büyük mücadeleyi kendilerinin ve partisinin verdiğini söyledi. O mücadeleyi verme kararlılıklarında değişen bir şey olmadığını, mücadelenin aynı anlayışla götürüleceğini dile getiren Deniz Baykal, şöyle devam etti:"O ayrı bir konu. Ama bunu götürürken kıyafeti sizin gibi olmayan insana hoşgörü göstermek büyük haksızlık mı olur? Türkiye'yi bölmeyelim ne olur. Türkiye'yi parçalamayalım. Türkiye'nin üstüne duvarlar açmayalım. Karşımızdaki insanları karalamayalım. Düşman muamelesi yapmayalım ne olursun. Sizlerin anlayışınıza ihtiyacımız var. Nerede birlik olacağız? Saygı göstermekle...Sana göre yanlış giyiniyor, bana göre de yanlış giyiniyor olabilir, ama o ayrı bir iş. Bırak kendi yanlışını kendisi yapsın. Bak (çarşaf giyenler) yüzde 2'ye düşmüş. Bir süre sonra belki ortadan kalkacak. Niye onunla uğraşıyorsun? Öbür türlüler sokakta istediği gibi giyiniyor, kimse karışmıyor diyen insana, devlete onu giydirmeye kalkarsa hayır diyelim. Anayasa'yı değiştirmeyelim. Bunlar tamam. Bu konularda en büyük mücadeleyi biz veriyoruz."