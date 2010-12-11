-BAYKAL ''ÇARŞAF LİSTE'' İSTEDİ TBMM (A.A) - 11.12.2010 - CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partinin olağanüstü kurultayına Parti Meclisi (PM) seçiminin çarşaf listeyle yapılmasını isteyerek, ''Bence blok liste ayrıştırır, çarşaf liste bütünleştirir'' dedi. Baykal, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra TBMM'de düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kurultay öncesinde, PM'ye girecek isimler konusunda ne kendisinin bir öneride bulunduğunu ne de Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir öneri istediğini belirten Baykal, kurultayın temel gündem maddesinin PM seçimi olduğunu söyledi. Baykal, kurultayda ''Genel Başkan seçimi konusunda bir talep ya da beklenti bulunmadığını'' dile getirdi. PM seçimine ilişkin yöntemin gündemde olduğunu anlatan Baykal, yeni tüzüğün bu anlamda ilk kez uygulanacağını kaydetti. Yeni tüzüğün yürütme organı olan MYK'yı genel başkanın oluşturulmasına imkan verdiğini anlatan Baykal, ''Buna göre Genel Başkan çalışma arkadaşlarını bizzat kendisi seçecektir'' dedi. ''Parti Meclisimiz çarşaf liste denilen bir yöntemle oluşacak olur ise o PM'nin kurultayı temsil etme şansını elde edebileceğine inanıyorum. O nedenle bu kurultaya giderken uygulanması gereken yöntemin çarşaf liste yöntemi olduğuna inanıyorum'' diyen Baykal, herkesin aday olabileceği bir yöntemin parti için yararlı olacağını kaydetti. Deniz Baykal, örgütün seçtiği bir PM ve partideki bütünleşmenin sağlandığı bir kurultayın ardından seçimden güçlü çıkılabileceğini söyledi. ''Bloklaşmanın çatışmayı ve ayrışmayı beraberinde getireceğini'' savunan Baykal, ''Bence blok liste ayrıştırır, çarşaf liste bütünleştirir'' diye konuştu. Baykal, blok listeyle PM'nin oluşturulmasının genel seçim öncesinde partide ayrışmalara yol açabileceği uyarısında bulunarak, ''Blok liste fevkalade sakıncalı olur'' diye konuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde bu anlayışını dile getirdiğini anlatan Baykal, genel başkanın, daha önce çarşaf listeyi bir tercih olarak ortaya koyduğunu, o anlayışının sürdüğüne inandığını ifade etti. Baykal, olağanüstü kurultayda önce PM seçimine hangi yöntemle gidileceğinin oylanmasını, ardından da PM üyelerinin seçiminin yapılabileceğini de söyledi.