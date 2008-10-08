Baykal: Bürokratlara da dokunalım

Dokunulmazlık resti

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekili dokunulmazlığının sınırlandırılması çağrılarına bürokrasinin de dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle karşı çıktığını anımsatarak yeni bir açılımda bulundu. Baykal, "Hepsinin ayrı şartları var ama bu konuyu o kadar önemsiyorum ki, bürokrasinin dokunulmazlığını da getir onları da kaldıralım" dedi.CNN Türk'te soruları yanıtlayan Baykal, 2002 seçimleri öncesinde söz verdiği halde Erdoğan'ın milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda adım atmadığını anımsatarak, "Bir derin hayal kırıklığıdır, bu kadar kaba, halkın önünde bu kadar derin angajmana gir sonra inkar et, bu en temel sorundur" dedi.Baykal'ın diğer açıklamaları ise şöyle:Malvarlığı açıklamasına yıllarca direndim, saklayacak bir şey olduğundan değil, kuşkulu insan konumuna konulduğum için. Bir şey söylemedim ama yetkili mercilere veriyoruz malvarlığını. Hani derler ya 'aç aç' diye. Ne hakla açıklayacağız sen kimsin kardeşim!.. Sanki Olcay'ın üzerinde portakal bahçeleri, büyük turizm, otel alanları elinde var gibi.Her vatandaşın sahip olduğu hakkı, TBMM'de değilken kullandım. Bir girişim yapmışım elimdeki 3-5 kuruşu yatırmış, halka arz uygulamasında yer almışım. Kimseyi ilgilendirmez. Olcay kullanmış, kızı kullanmış bana devretmiş sana ne? Bir başkası kullanmış bana devretmiş sana ne? Hukuka aykırı hiçbir şey yok. Maskaralık konularla uğraşıyoruz. Benim servetim ailem, başka servetim yok. Bu hayatımı sürdürmemi sağlayam eşim ve iki tane de çocuğum. Benim denizlerde gemilerim dolaşmıyor, çocuklarımın da gemileri dolaşmıyor. Eşimin parmaklarında koca koca yüzükler yok, hiçbir zaman böyle merakı olmadı, her şey ortada.