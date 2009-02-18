Baykal: Bunların yaptığı kanıma dokunuyor

Grup toplantısında konuşan Baykal'ın gündeminde ekonomik kriz vardı. Hükümeti ve Başbakan'ı yetersizlikle suçladı. Baykal'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:





- 645 bin yeni işsizin TÜİK'in inandırıcı olmaktan uzak rakamı.

- İnandırıcı olmayan rakamlara göre bile Türkiye'de işsizlik çığ gibi büyüyor.

- 700 bin kişilik ordusu olan ülkede 943 bin yeni işsiz, işsizler ordusuna katıldı.

- 2001'den daha büyük bir krizle karşı karşıyayız. Tahribatı çok daha fazla.

- Türkiye'de her dört gençten biri işsizdir. Ama aslında tablo daha vahim.

- Üç milyon işsisin olması, üç milyon ailede akşam eve ekmek gelip gelmeyeceği belli olmamasıdır.



Başbakan'ın içi sızlamalı



- Sağa sola kızan, saldıran Başbakan'ın önce bu tablo karşısında içinin sızlaması gerekir.

- Türkiye'de bugün bütçe boştur, rakamlar geçersizdir. Bu ortada açık, gerçek. 38 ülke bu krize karşı politikalar üretti, Türkiye'nin hala bir politikası yok. Türkiye'nin dördüncü işsiz ülkesi. Hala tedbir alınamadı. Program yok, ekonomi küçülüyor.



Herkes feryat ediyor



- İSO, Türk-İş, DİSK; aklı başında herkes feryat ediyor

- Başbakan'ın palavralarıyla halkın karnı doymuyor.

- Hükümet ne için var, onu bunu azarlamak için mi?

- Türkiye'nin ciddi, güvenirilir bir hükümete ihtiyacı var.

- Hükümet boş lafı bırakmalıdır, ciddi bir program ortaya koymalıdır, işsiz kalan insanlarımızın ekonomiye katılmasını sağlayacak destekleri ortaya koymaladır. Çalışan insanların primlerde derhal indirim yapılmalıdır. Bunu aylardır söylüyoruz.



Çalışanlar cezalandırılmamalı



- Çalışan insanlar cezalandırılmamalıdır. Stopajları düşürülmelidir. Ama Başbakan krizi teşhis etmemiştir. Merak etmeyin toparlanırız diyerek bekliyor. Kriz önemli değil diyerek önemsizleştirmeye çalışmaktadır, 'dişinizi sıkın' demektedir, ama kriz giderek derinleşmektedir.

- Devlet borçlu, borç giderek artıyor, vatandaş da borçlu, şirketler de... 1.5 milyon insan kredi kartı borcunu veremediği için kara listeye alınmıştır.



Kart borçları yeniden yapılandırılmalı



- Kredi kartı borçları makul bir taksitle yeniden yapılandırılmalıdır.

- Palavra sıkmayan bir başbakana, hükümete şiddetle ihtiyaç vardır.



Hayvan varlığı yok oluyor



- Türkiye’de bir kilo süt karşılığında bir kilo yem alınamıyor.

- Türkiye’nin hayvan varlığı yok olma tehlikesi altında.

- Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya

- Türk yargısı konuya el atmalı.



Al sana dosya



- Türk adli makamları Almanya’dan gelecek dosyayı beklemekle yetiniyor. İşte Deniz Feneri dosyası. Devletin gücü yetmiyor ama CHP dosyayı getirdi. Al sana dosya.

- Bu dosya bize yolsuzlukların bireysel olmadığını gösterdi. Bireysel değil, organize işler bunlar.



Başbakan tanıyor



- Mehmetçik Vakfı’ndan vergi alıyor, bu sahtekarlardan vergi almıyor. Milletin fitresini toplayıp televizyon kuranlardan vergi alınmıyor. Bu vergi kolaylığını kim getiriyor? Bugünkü Başbakan getiriyor. Hükümet getiriyor.

- Başbakan para toplayanları da kuryeleri de tanıyor.

- Ya yolsuzluğa teslim olacağız ya da himaye edenleri değiştireceğiz.

- Türkiye’nin yolsuzlukla mücadelenin verileceği dosya bu.

- Dokunulmazlıklar acilen kaldırılmalıdır.



Çocuklar dükkan üstüne dükkan açıyor



- Millet kriz altında ezilirken Başbakan’ın çocukları dükkan üstüne dükkan açıyor.

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Ekrem Tosun’ sorusu ortalığı karıştırmaya yetti. Kılıçdaroğlu ortaya çıkarmasaydı, o arsayı Futbol Federasyonu’na verecek miydin? Bu Kılıçdaroğlu’nun çabasıyla ortaya çıkmıştır, kendisini kutluyorum. O olmasaydı İstanbul’daki o araziyi bağışlamazlardı.

- Kılıçdaroğlu daha seçilmeden Türkiye’ye kazandırmaya başladı.



Başbakan şantaj yapıyor



- Başbakan medyayı boykota çağırıyor. Başbakan bir şey biliyorsa açıklamalıdır. Çünkü adeta medyaya şantaj yapıyor. Bir suistimal var da Erdoğan biliyorsa neden açıklamıyor?

- Başbakan’ın gevezeliği bırakıp gerçek sorunlara eğilmesi lazım.

- Yolsuzluklar ekonomiye de zarar veriyor.

- Bu son dönemde İstanbul’da 250 milyar dolarlık rant yaratıldı.

- Yolsuzluklar engellenebilse Türkiye çıkış yolunu bulacaktır.



Kanıma dokunuyor



- Hem yiyorsunuz, çalıp çırpıyorsunuz hem de dindan imandan bahsediyorsunuz. İşte kanıma bu dokunuyor.

- Bu akşam itibariyle adaylıklar son buluyor. Bu hafta sonundan itibaren CHP’yi meydanlarda anlatacağız.



2.2 trilyon liralık soygun



Baykal konuşması sırasında Büyükşehir Belediyesi'nin danışmlarından birinin başına gelen soygun olayına da değindi. Baykal akılalmaz hırsızlığı şöyle anlattı:



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar işlerinde danışman alan birinin evine hırsız girmiş. 3 kasadan en küçüğü çalınmış. Hırsızın çaldığı rakam 2.2 trilyon... Parası çalınan adam demiş ki "bu işi kurcalamayacağım. Allahından bulsun. Ahrette hesaplaşırız." Bu kişi orada hala göreve yapıyor. Onlarca danışmandan birinin evindeki üç kasadan küçük olandan çıkan paraya bak... Bir yanda 2,2 trilyon lirayı ahrete bırakan bir zenginlik... Bir yanda da namuslu vatandaşların intiharları... Ondan sonra din iman edebiyatı. Benim de kanıma en çok bu dokunuyor...





