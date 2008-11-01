Baykal: Bu zam değil, zulüm

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, doğalgaza yapılan zammın "bir zulüm" olduğunu belirterek, "Ekonomik kriz karşısında bu hükümetin hangi önlemleri alacağı da ortaya çıkmış durumdadır" dedi.

Baykal, parti genel merkezinde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, doğalgaza konutlarda yüzde 22 zam yapıldığını anımsattı. "Bu bir süpriz olmuştur" diyen Baykal, zammın dünya petrol fiyatlarının inişe geçtiği bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Petrol fiyatları inişe geçerken Türkiye'de aniden "olağanüstü yüksek oranda bir zam yapıldığını" belirten Baykal, "Tam kışa girerken insanların doğal gaza ihtiyacının en yüksek

noktaya çıkacağı bir dönemde birden bire bu oranda bir zam izah edilebilir değildir" dedi.



Bu zammı makul ve mazur görmenin mümkün olmayacağını belirten Baykal, "Bu bir zam değil, zulümdür. Kışa girerken doğalgazın fiyatına dörtte bire yakın artış getirmek, hiç bir anlayışla kabul edilemez" diye konuştu. Baykal, böylece ekonomik kriz karşısında bu hükümetin hangi önlemleri alacağı da ortaya çıkmış durumda olduğunu savunarak, ekonomik sıkıntıların, sorunların bedelini yine Türkiye'de orta halli, dar gelirli, desteğe muhtaç vatandaşların ödeyeceğini dile getirdi. Baykal, şunları kaydetti:



"Bu, hükümetin sosyal anlayışını ortaya koyması bakımından da son derece önemlidir. Bir yandan ekonomik krize karşı güvenceler arayışı içine giriyoruz. Finans sektörüne, bankalara, mevzuat sahiplerine yardımcı olma gayreti içinde olunduğunu söylüyor hükümet. Bir yandan vergi kaçaklarını affetmeye çalışıyor. Dışardan parasını getirecek olanlara her türlü imtiyazı, kolaylığı getiriyor. Öte yandan gece konusunda, evinde kışı doğalgazla geçirmek durumda olan insanın ısınma faturasına dörtte birlik bir zam getiriyor. Bu çok ağır, yanlış, acı olmuştur. Bunu söyleyenlerin garip, gureba fakir fukara edebiyatını söylemeye artık hakları yoktur. Garibi gurebayı, fakiri fukarayı kışın girişinde kendi kaderiyle baş başa bırakmışlardır. Bunun haklı bir ekonomik nedeni de yoktur. Bu zammı protesto ediyorum."



Bazı belediyelerin kaldırılması



Baykal, konuşmasında Anayasa Mahkemesi'nin belediyelerle ilgili dün aldığı karara da değindi. Kararla, Yüksek Mahkeme'nin pek çok belediyenin belediyelikten çıkarılmasını, mahalle ve köy konumuna dönüştürülmesini öngören yasayı ana hatlarıyla benimsemiş olduğunu ifade eden Baykal, bu kararın, "yapılan düzenlemenin yanlış olduğu gerçeğini ortadan kaldırmadığını" söyledi.

"AKP, yetkisini suiistimal etmiştir. Parlamentodaki parmak çoğunluğunu, yasa çıkarma hakkını, vatandaşın kazanılmış haklarını, belediyelikleri ortadan kaldırarak kendi siyasi hesabına göre yeni düzenlemeler yapmıştır" diyen Baykal, "Siyaseten çok vahim bir manzaradır. Büyük üzüntü duyuyorum Türkiye'de böyle bir yasa yapılabilmiş olmasına. Bir çok belediye belediye olmaktan çıkarılmıştır. AKP'nin hesabına göre uygun yerlere bağlanmıştır" dedi. Baykal, şöyle devam

etti:



"Tamamen AKP'nin siyasi hesaplarıyla, orada yaşayan insanların dünya görüşü, siyasi anlayışı, kendi iradeleriyle ortaya koydukları başarılı belediyecilik anlayışı ezilip çiğnenmiştir. Anayasa Mahkemesi de bunu Anayasa'ya uygun görmüştür ama vicdana, hakka, adalete, uygun değildir. Bunu takip edeceğiz. Adaletsizdir, haksızdır. Bunların yapılması toplumumuzun duygularını rencide etmiştir. Biçim çabamıza rağmen önümüzdeki CHP iktidarında ilk ele alacağımız ve düzelteceğimiz yanlışlıkların başında bu gelecektir."