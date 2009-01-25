Baykal: Böyle tahliye yöntemi eksik olsun

Ergenekon davasının altında bir hesaplaşma olduğunu savunan CHP lideri, ‘Toplumun saygıdeğer insanları, sabahlara karşı evlerinden gözaltına alınıyor, bir süre sonra bir şey yokmuş gibi tahliye ediliyor. Eksik olsun öyle tahliye yöntemi’ dedi



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ergenekon davasında yaşanan son tahliyelerle ilgili, “Toplumun saygıdeğer ve değerli insanları, sabahlara karşı evlerinden gözaltına alınıyor, en büyük acılar yaşatılıyor, bir süre sonra bir şey yokmuş gibi tahliye ediliyor. Eksik olsun öyle tahliye yöntemi” dedi.



Baykal, memleketi Antalya’da partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım törenine katıldı. Kepez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Baykal, 1950’li yıllarda yaşanan siyasi mücadele sonucunda iktidar değişimi olduğunu hatırlatarak, “O dönem intikam hevesleri dile getiriliyordu. Ama o zaman İsmet Paşa’yı yargılamak üzere harekete geçilmedi. Bugün iş başında bulunanlar, birilerine yönelik bir hesabı temizleyecek. Bu yol, yol değildir. Ülkede gerilim her an artabilecek durumda” dedi.



Bu olup bitenlerin altında bir hesaplaşmanın olduğunu ifade eden Baykal, “Türkiye’nin laik demokratik cumhuriyet anlayışıyla hesaplaşmadır. Kimsenin intikam hevesine Türkiye’yi alet etmesi mümkün değildir. Elinden iktidar gittiğinde hesabını veremezler” diye konuştu.



(DHA)

