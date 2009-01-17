Baykal: Biz de mi sahte haham bulalım

CHP Lideri Deniz Baykal, Tuncay Güney’in TRT’de yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan’a dikkat çekici saptamalar yaptı...



MİT ajanı değilim ama



"Benim MİT’le hiçbir ilişkim olmadı... MİT ajanı falan değilim... Ama iktidara geldiğimizde MİT’i ülkenin ve toplumun yararına en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın..."



Yıpratma çabasını utançla izliyorum



"Tuhaf bir adamı kullanarak yapılan yıpratma çabalarını utanç içinde izliyorum... Deli saçmalarına devlet kurumlarının alet edilmesini ibretle izliyorum... Biz de iktidara geldiğimizde, iktidar olanaklarından yararlanarak, bir sahte haham bulup, onu Kanada’ya uçurup, oradan Tayyip Erdoğan aleyhinde konuşturup, bunu devletin televizyonundan kamuoyuna mı yansıtmalıyız? Siyaset artık böyle mi yapılacak? Bu siyaset üslubunu kabul etmemiz mümkün değildir..."



Ferahlamak istiyorum



Baykal, Ergenekon soruşturmasında gelinen son noktayı da değerlendirdi...



Bu konudaki saptamaları da ilgi çekici nitelikteydi:



Cephaneler araştırılsın



"Çağrı yapıyorum: Sağda solda ortaya çıkan silahlar, bombalar araştırılsın... Bu silahlar nereden gelmiştir? Oraya nasıl yerleştirilmiştir? Ne zaman yerleştirilmiştir? Ergenekon davasının ağır aksak temposuna teslim olmadan, bir an önce bunlar açığa kavuşturulmalıdır...



Çete ittifakıyla siyaset yapmayız



"Bu çağrıyı birilerini köşeye sıkıştırmak için yapmıyorum... Bu cephane manzarası beni de ürkütüyor... Ben de ferahlamak istiyorum... Biz çetelerle ittifak kurarak siyaset yapanlardan değiliz. Vaktiyle Yüksekova Çetesi’nin üzerine gittik... Çeteyle mücadele için hükümeti bozduk..."



Bombayla gel Kanadoğlu ile değil



"İşin bomba, cephane kısmı fevkalade önemlidir... Ama bu soruşturmaya karakterini veren, damgasını vuran husus, ne yazık ki bunlar değildir... Muhaliflere gözdağı veriliyor... McCharthycilik yapılıyor... Soruşturma AKP’nin siyasi hesaplaşma projesi olarak kullanılıyor... İş çığırından çıkarılmıştır... Biz diyoruz ki: Bombanın üzerine git, Kanadoğlu’nun değil... Cephanelerin üzerine gidilsin... İşin içinde ne varsa derhal ortaya çıkarılsın..."



Ciddi ciddi Kemal Derviş



Sohbetimizden edindiğim izlenime göre...



CHP Lideri Baykal, partisinin İstanbul adayını saptarken... Kılı kırk yarıyor... Her olasılığı ölçmek istiyor... "Daha fazla ilgi çekecek aday" arayışını sürdürüyor...



Bugünlerde kafasında Kemal Derviş ismi var...



Derviş’in avantajlarını/dezavantajlarını düşünüyor... Kanaat önderlerini yokluyor... Anketler yaptırıyor... Vatandaşın nabzını tutmaya çalışıyor...



Sonunda herkesin içine sinerse...



Kemal Derviş’in İstanbul CHP adayı olarak ilan edilmesi söz konusu olacak...