Baykal: Benim etnik kimliğime burnunu sokma

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Demokratik Açılım'' çalışmaları ile ilgili olarak, ''Herkesin etnik kimliği var, herkesin etnik kimliği şerefidir. Sen ne burnunu sokuyorsun benim etnik kimliğime, şerefime. Ben etnik kimliğimi istediğim gibi yaşarım'' dedi.

Baykal, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen, 5. Doğanşehir Elma ve Kültür Festivali'nde yaptığı konuşmada, yıllardan beri ''Halkı ezdirmeyeceklerini, ülkeyi soydurmayacaklarını ve devleti böldürmeyeceklerini'' söylediklerini belirtti.

Deniz Baykal, şöyle devam etti:

''3 temel iddiayı söylediğimiz zaman 'ya nereden çıktı bunlar, adamlar daha yeni geldiler, halkın ezildiği yok, ülkenin soyulduğu yok, milletin bölündüğü yok, kendi kendinize ne telaşlanıyorsunuz' der gibiydi insanlar. Bu sözlerin anlamı ne? 'Bunlar halkı ezecekler kardeşim' demektir. Bu bir teşhistir. Teşhis bugün çıktı mı? Halk eziliyor mu, ezilmiyor mu? Elma üreticisi eziliyor mu, ezilmiyor mu? Çocuğunu işe sokamayan anne babalar eziliyor mu, ezilmiyor mu? Türkiye'de mahsulünün masrafını karşılayamayan çiftçi eziliyor mu, ezilmiyor mu?. Bunlar kendilerini düşünüyorlar. Bunlar yakınlarını düşünüyorlar. Halkı milleti düşündükleri yok. 'Ülkeyi soydurmayacağız' demişiz. Bu ne demektir? Ülke soyulacak demektir. Bu doğru çıktı mı, çıkmadı mı? Ülke soyuldu mu soyulmadı mı?''

-''DEMOKRATİK AÇILIM'' ÇALIŞMALARI-

Üçüncü temel iddialarının ''Devleti böldürmemek'' olduğunu ifade eden Baykal, şunları söyledi:

''(Devleti böldürmeyeceğiz) demişiz. Şimdi bu da çıktı mı? Bunların zihniyeti ortada değil mi? Bunların söyledikleri sözler, konular Türkiye'yi rahatlatıyor mu? Siz bundan mutlu oluyor musunuz? Huzur buluyor musunuz? Gece gündüz Türkiye'de bir kimlik tartışması dayatmanın bir faydası var mı? İşi gücü bırakıp, kayısıyı, elmayı bırakıp, çiftçiyi bırakıp, milletin borcunu bırakıp bir kimlik tartışmasını Türkiye'ye dayatmanın, Türkiye'ye rahatlık getiren bir tarafı var mı? Birbirinize 'sen nesin, sen nesin' diye soru sordurtmanın bir anlamı var mı? Neysek neyiz kardeşim. Hepimiz de Allah'ın kuluyuz, bu vatanın evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçasıyız. Oydu buydu diye ayırmanın, herkesi birbirine kuşku duyar, birbirinden farklıymış gibi bir noktaya getirmenin bir anlamı var mı? Biz insanları anlaştırmaya çalışıyoruz, birbirlerine yakınlaştırmaya, kaynaştırmaya çalışıyoruz. İnsanları Alevi-Sünni diye ayırmayın. Herkesin etnik kimliği var, herkesin etnik kimliği şerefidir. Sen ne burnunu sokuyorsun benim etnik kimliğime, şerefime. Ben etnik kimliğimi istediğim gibi yaşarım. Sen niye bana yaklaşıyorsun da beni diğerlerinden ayırmaya çalışıyorsun. Bu tartışma değil, bunlar çaresiz kaldılar, ne yapacaklarını belirleyemediler, birileri de dışarıdan bizi ayırmaya çalışıyor.''

-''YAPAY AZINLIK YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR''-

Türkiye'de ''Yapay azınlık'' yaratılmaya çalışıldığını da öne süren Baykal, ''Hayır azınlık falan yok, hepimiz eşitiz. Türkiye'nin 72 milyon tapusu var, o tapu her birimizde ayrı ayrı aynı şekilde, aynı haklara sahibiz. Şimdi Türkiye'nin başına bu derdi açtılar. Şimdi de bunlarla uğraşıyoruz. Bunların kimsenin yararına olmayacağını bilmenizi istiyorum, bunlar doğru değil'' diye konuştu.

''Devletin ağzına milleti bölme sözleri yakışmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet, kendi milletini bölmeye yönelik söylemlere öncülük yapmaz. Birileri var olan anlaşmayı, kaynaşmayı ayrıştırmaya çalışıyor. Bunlar yanlış ve tehlikeli işler. Bunlara sakın destek olmayın. Yüz de vermeyin. Kaygılanmak için hiçbir neden yoktur. Bunu bilmenizi istiyorum'' diyen CHP Genel Başkanı Baykal, ''Bunların üstesinden hep beraber geliriz. Ben AKP'ye destek olmuş vatandaşlarımı göreve çağırıyorum. Lütfen partinize sahip çıkın. Bu siyaset işi değildir, millet işidir. AKP de bu milletin partisidir. AKP'liyi de bu milletin parçası olarak, bu millet birliğinin dışında tartışmaların içinde görmek istemiyoruz. Hepiniz bu gidişata 'dur' deyin. Türkiye'yi bölmeye kimse kalkmasın. Türkiye'yi bölmeye yönelik tuzaklara kimse düşmesin. Kimse ülkemize bu tuzakları kurmaya kalkmasın'' dedi.

Baykal, hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını da eleştirerek esnafın, çiftçinin ve memurun ezildiğini savundu.

-PANKARTLI PROTESTO-

Bu arada, CHP Genel Başkanı Baykal, konuşmak üzere kürsüye giderken kalabalığın içinden bir kişi elinde ''Faşist Baykal defol'' yazılı pankart açtı. Pankartın fark edilmesi üzerine polis protestocuyu alandan uzaklaştırdı.

Baykal, festivalin ardından Kahramanmaraş'a gitmek üzere karayolu ile Malatya'dan ayrıldı