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Yaşam

BAYKAL BAYRAM NAMAZINI ÜMİTKÖY'DE KILDI ANKARA (A.A)

09 Eylül 2010 12:23

-BAYKAL BAYRAM NAMAZINI ÜMİTKÖY'DE KILDI ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bayram namazını Ümitköy'de kıldı.  Baykal, Ümitköy Nazmi Beğen Camisi'ne torunu Alican ve Çankaya Belediye Meclis üyesi Atanur Göncü ile geldi. Bayram namazının ardından cami çıkışında gazeteciler ve vatandaşlarla bayramlaşan Baykal, bütün vatandaşların ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, nice bayramlara birlik, beraberlik, barış, kardeşlik ve huzur içinde ulaşmayı diledi.      Baykal, bayramların, dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıkması gereken günler olduğunu vurguladı.  Milli takımların başarısı nedeniyle adeta çifte bayram yaşandığını belirten Baykal, ''A Milli futbol takımımıza ve basketbol takımımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz'' dedi.  Daha sonra Ümitköy'deki bir simit fırınına giden Baykal, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, bayramlarını kutladı.

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