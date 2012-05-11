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Politika

Baykal, Başbakan'a teşekkür etti!

Baykal telefon görüşmesinde, Erdoğan'dan ikinci bir ricada daha bulundu

11 Mayıs 2012 18:38

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Haberal Yasası için Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhuriyet gazetesinİn haberine göre; Baykal, Başbakan Erdoğan'ı telefonla arayarak, kamuoyunda "Haberal Yasası" olarak bilinen, tutuklu ve hükümlülerin hasta yakınlarını ziyaret etmelerine olanak sağlayan yasa değişikliği için teşekkür etti. 
 
Baykal telefon görüşmesinde, Erdoğan'dan ikinci bir ricada daha bulundu. 
 
Baykal, Erdoğan'dan Haberal Yasası'nda gösterilen yapıcı tutumun, tutuklu milletvekillerinin tahliyesi konusunda da gösterilmesini istedi. 
 
CHP'nin eski lideri, tutuklu vekillerin tahliyesinin Anayasa'dan dahi öncelikli olduğunu savundu. 

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