Baykal: Başbakan, eşeği bırak, sandığa gel

Partisince Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Baykal, Başbakan Erdoğan'ın Nasrettin Hoca'nın eşekten düşmesi fıkrasını anlattığını anımsatarak, "Sen eşeği, semeri bırak, tarlaya gel, sandığa gel" diye konuştu.





Baykal, meydanda toplanan vatandaşlara, "Nasılsınız? Halinizden memnun musunuz? Borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz? Çiftçinin hali nice?" diye sordu.



Vatandaşların, "Halimiz kötü" demesi üzerine Baykal, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ı kast ederek, "Sanma ki Türkiye sahipsiz, sanma ki Niğde sahipsiz" dedi.



Deniz Baykal, Niğde'de patates ve elma üretiminin yaygın olduğunu hatırlatarak, "Çiftçi olarak patates ve elma sizlerin yüzünü güldürmüyorsa, bunun sonucu nedir? Çiftçi borcunu ödeyemez hale gelmiştir. Fabrikalar çalışamaz hale gelmiş, işçi çıkarmaları yaşanmaktadır" dedi.



“Bu şartlarda tarım kalkınır mı?”



Türk ekonomisinin iyiye gitmediğini, her kesimden halkın sıkıntı yaşadığını kaydeden Baykal, "Bu şartlar altında tarım kalkınır mı? Tarım kalkınmazsa, Türkiye kalkınır mı?" diye sordu.



Tarımda girdi maliyetlerinin çok arttığını, buna karşılık çiftçinin ürününü değerinden satamadığını belirten Deniz Baykal, şöyle konuştu:



"Çiftçinin tarlasını sulamak için kullandığı su ve elektrik zamlı. Çiftçi bunun altından kalkamıyor. Elektrik borcunu ödeyemeyen çiftçiye haciz geliyor. Sanayide kullanılan elektrik, tarla sulamada kullanılan elektrikten daha ucuz. Yani Hükümet, sanayiciyi elektrik parasını az alarak destekliyor. Çiftçiye bu destek yok. Çiftçinin borcu 158 milyon TL olmuş. Çiftçi haciz belasından kan ağlıyor, kan."



“Kredi borcu boğuyor”



Başbakan Erdoğan'ın "Kredi kartı borçluları samimi ve dürüst değil" dediğini anımsatan Baykal, "Halk ıstırap içinde kıvranıyor. Kredi kartını ihtiyacı için kullanmış, ama ödeyecek gücü yok. Sen bu insanlara nasıl dürüst değiller, samimi değiller dersin. Bu insanlar senin ülkenin insanları" dedi.



Esnafın, çiftçinin, bordrolu çalışan işçi ve memurun hazırdaki birikimlerini harcadığını, buna rağmen takatinin kalmadığını öne süren CHP lideri Baykal, şöyle devam etti:



"Gençler üniversitelerde okuyor, mezun oluyor, ama iş bulamıyor. Bu gençler, baba evinde oturuyor ve babasının, anasının eline bakıyor. Bir baba, okula giden çocuğuna 2 lira veremiyor. İnsanlar borç yükü altında eziliyor. Türkiye'de icra daireleri hızla büyüyor. Buralarda biriken haciz dosyaları dağlar kadar olmuş. Türkiye'de on binlerce insan haciz kıskacında. Çocuğuna 2 lirayı veremeyen babanın ıstırabını bilir misin? Ama senin çocuklarını, eşin, dostun yurt dışında okutuyor. Oh ne ala."



“İşsizlik oranı yüzde 20”



Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı işsizlik rakamlarına da değinen Baykal, "Açıklanınca görüldü ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rakamlarına ulaşılmış. Ama bu rakamlar da gerçeği yansıtmıyor. Vatandaşların yaşadığı gerçek işsizlik oranı, yüzde 20'dir. Yani işsizlik patladı" diye konuştu.



Deniz Baykal, Türkiye'nin önüne 3 hedef koyduklarını, bunların, insan, iş ve aş olduğunu vurguladı. Devletten önce insanın geldiğini ve CHP olarak "Önce İnsan" dediklerini kaydeden Baykal, şunları söyledi:



"Devletten önce insan gelir. Her zaman ve her yerde önce insan. Türkiye'de herkes eşit. Hepimiz biriz, kardeşiz ve beraberiz. Yani bu Anadolu kültürüdür. İnsanımız senden buzdolabı, kanepe istemiyor. Başbakan'ın otobüsünden dağıtılan oyuncağı istemiyor. İş istiyor, iş."



“Emeğe saygı gösteren devlet olmalı”



Mehmet Atay adlı vatandaşa bankanın gönderdiği ödeme tebligatını kalabalığa gösteren Baykal, "Emeğe saygı gösteren devlet olunmalı. Bu çiftçi kardeşimiz bankaya borçlanmış, ama ürününü satamadığı için borcunu ödeyememiş. Banka da buna bir tebligat göndermiş. Tebligatta diyor ki senin asıl borcun eski parayla 878 milyon. Temerrüt faizi 38 milyar 628 milyon. Toplam borcun 43 milyar 959 milyon. Böyle şey olur mu? Böyle emeğe saygı gösteren devlet olur mu?" dedi.



“Müflis tüccar eski defterleri karıştırır”



İflas eden bir tüccarın eski alacak defterlerini karıştırdığına vurgu yapan Deniz Baykal, "Başbakan da şimdi o iflas etmiş, müflis durumdaki tüccar gibi eski defterleri karıştırıyor. Eskiden bunlar böyle yapmış, şöyle yapmış, diyor. Sen bırak kardeşim eskiyi, şimdiye bak, şimdiye" diye konuştu.



AKP Hükümeti döneminde yolsuzlukların arttığını iddia eden Baykal, eskiden ferdi olarak görülen yolsuzluk olaylarının şimdi mevzuatla, kanunla yapıldığını ileri sürdü.



CHP lideri Baykal, "Dernekler kuruyorlar, vakıflar kuruyorlar. Bunlar aracılığıyla vatandaşın dinini istismar edip, para topluyorlar ve bu paraları kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Bunlar haşa, Allah'ı da, Kur'an-ı Kerim'i de aldatmaya çalışıyorlar" dedi.



“Vezir olmuşsun adam olamamışsın”



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda kendisini hedef alan sözler sarf ettiğini de belirten Baykal, konuşmasına şöyle devam etti:



"Başbakan, Deniz Baykal'la yatıyor, Deniz Baykal'la kalkıyor. Başka işi gücü yok. Bir baba, bir gün oğluna (Sen adam olmazsın) demiş. O çocuk da okumuş ve vezir olmuş. Bir gün adamlarını göndermiş ve yaka paça babasını huzuruna aldırmış. (Bak baba, sen adam olmazsın demiştin, ama ben vezir oldum) demiş. Babası da yıllar önceki sözüne dayanarak, (Ben sana vezir olamazsın, demedim ki adam olamazsın demiştim. Görüyorum ki hala adam olamamışsın) cevabını vermiş. Yani bazıları 40 fırın ekmek de yeseler, adam olamazlar."



“Ananızı da alın sandığa öyle gidin”



Deniz Baykal, 29 Martta yapılacak yerel seçimlere herkesin katılmasını ve oy kullanmasını da istedi. Seçimlerde AK Parti Hükümetinin vatandaştan gereken cevabı alacağını ifade eden Baykal, "Çoluğunuzu, çocuğunuzu, eşinizi, babanızı ve bilhassa da ananızı alıp sandığa öyle gidin" dedi.



Yüksek Seçim Kurulunun aldığı bir kararla nüfus cüzdanında kimlik numarası yazılı olmayan vatandaşların oy kullanamayacaklarını da hatırlatan Baykal, sözlerine şöyle devam etti:



"Siz tedbirinizi alın ve nüfus cüzdanlarınıza TC numaranızı yazdırın. Ancak bizler, Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edeceğiz ve bu saçma kararını geri çekmesini isteyeceğiz. Bir insan yıllarca o nüfus kağıdıyla yaşamış, işlemlerini yapmış. Şimdi niye TC numarası istiyorsunuz? Böyle saçmalık olur mu?"



Miting sonunda Baykal, partisinin Niğde'deki belediye başkan adaylarını kürsüye çağırarak, vatandaşlardan destek istedi.



Bu arada, CHP Niğde Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, Baykal'a, üzerinde "Bu da bizim gemimiz. Sermayesi alın terimiz" yazılı bir gemi maketi hediye etti.



Bir partili de annesini kucaklayarak, "Sayın Baykal, anamı da aldım, geldim" dedi.



Baykal da "Başım üstünde yeriniz var" karşılığını verdi.