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Politika

Baykal, Bağdat'ta sarayda kalacak

Baykal, lideri Celal Talabani, özel davetlisi olarak ekim ayı sonunda Bağdat’a gidecek.

06 Ekim 2009 03:00

Irak Devlet Başkanı ve Kürdistan Yurtsever Partisi (KYP) lideri Celal Talabani, özel davetlisi olarak ekim ayı sonunda Bağdat’a gidecek olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a, “Ziyaretiniz en az iki günlük olsun. Çünkü gece sizi devlet başkanlığı ikametgâhında ağırlamak istiyorum” mesajı yolladı.

Talabani’nin “evde ağırlanma” mesajına olumlu yaklaşan Baykal, kurmaylarına ziyaretin Başbakan Erdoğan’ın 15 Ekim’deki Irak ziyaretinin hemen ardından gerçekleşmesi için gerekli planlamanın yapılması talimatını verdi. Baykal, “Yoğun bir programla ziyaretin bir günde bitirilebileceği düşüncesindeydim. Ancak Talabani’nin ısrarla ‘Sizi evimde ağırlamak istiyorum’ demesi nedeniyle sanırım plan değişecek. Irak gibi bir ülkenin Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Talabani’nin bu nazik isteğine kayıtsız kalmak doğru olmaz” diye konuştu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Dicle Nehri kıyısında bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı “El Selam” adıyla biliniyor. Saddam Hüseyin döneminde “Sindibad” adını taşıyan ve Saddam’ın eşi Sacide’ye tahsis edilen saray, onarımın ardından Talabani’ye tahsis edildi.

Kürdistan Özerk Bölgesi Devlet Başkanlığı görevine yeniden seçilen IKDP lideri Mesud Barzani de Baykal’la görüşmek için temaslara başladı. Barzani’nin temsilcilerinin Baykal’ın kurmaylarıyla kurdukları temasların ardından “Buluşma Bağdat’ta gerçekleşsin” seçeneğinde mutabakat sağlandı.

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