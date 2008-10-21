Baykal: Ayaklanma provası

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin haftalık grup toplantısında Diyarbakır'da dün yapılan protestoya değinerek Erdoğan'a yüklendi. Baykal'ın gündemidne Ergenekon davası ve terör konusu vardı. CHP lideri Deniz Baykal önceki gün Diyarbakır ve Ağrı'da meydana gelen olaylara gönderme yaparak Türkiye'de terörün yeni bir noktaya geldiğini söyledi.Baykal konuşmasında şunları söyledi:"Bu ilkenin teröröün değerini önemini ölçerken, ölçü şehit sayıları olmamalıdır. Erdoğan'ın Diyarbakır'a yaptığı ziyaretinde ortaya koyulan mnazara bu ülkenin terör konusunda ne hale geldiğinin göstergesidir. Bu manzara bir anda ortaya çıkan spontanekl bir gelişme değildir. Giderek örgütlenen terör yapılamasının ortaya koyduğu manzaradır. Bu bir ayaklanma provasıdır. Güneydoğu'da yaşananlar bir ayaklanma provasıdır.Başbakan bu konuda bizim söylediklerimize kulak asmıyor, MHP'nin söylediklerine kulak asmıyor. Bu konuda sadece Barzani ile görüşüyor. Biz de önerilerimizi Barzani üzerinden mi yapalım. Akıl için ta Irak'a gitmene gerek yok, bu memleketin evlatlarını bir dinleyiver.""Bu ülkedeki terörün önemini ölçerken kullanacağımız ölçü şehit sayıları olmamalıdır. Şehit sayısı artınca terör artıyor diye düşünüyoruz. Bu önemlidir ama terörü anlama bakımından başvuracağımz ölçü şehit sayısı değildir. Başbakanın Diyarbakır ziyareti dolayısıyla ortaya çıkan manzara Türkiye'nin terör tehditinde hangi boyutta olduğunu ortaya koymuştur.Ortaya çıkan manzara çok acıdır.Ülkenin Başbakanı bir kente gidiyor sokaklar bomboş, esnaf kepenk kapatmış,...Bu manzara duygusal bir tepki, rastlantı olarak anlaşılamaz.Bu bir süreden beri giderek gelişen bir birikimin giderek yaygınlaşan bir örgütlenmenin, giderek etkinleşen terör yapılanmasının gerekli gördüğü anda karar alarak ortaya koyduğu manzaradır.Dün yaşadığımız olay Türkiye'de bir ayaklanma provasıdır.Demek bu yapılabilir hale gelmişiz.Başbakan Diyarbakır'da diyor ki; 'bütün esnaf kepenk kapatmış, burada tehdit var'... Doğrudur da, bir ciddi devlette devletin dışında bir tehdit uygulamaya sahip bir kesim sen iş başındayken nasıl ortaya çıkmış. Halkı, esnafı tehdit edecek bir güç sen iktidardayken nasıl ortaya çıkmış? Bu sürecin arkasında bu iktkidarın terör sorununu bir türlü kavrayamamış olması gerçeği var.Terör bu iktidarın kolu kanadı altında gelişmiştir, etkinleşmiştir, köklenmiştir ve çok ciddi meydan okuma noktasına gelebilmiştir.Başbakanlık tehdit ediyorlar diye şikayet etme noktası değildir, o tehditi ortadan kaldıracak bir kararlılığı sergileme noktasıdır.Başbakan bu konuda muhatap kabul etmiyor.Veriyor, veriştiriyor.Bizi yok sayıyor, MHP'yi yok sayıyor.İçeni sindirebildiği tek muhatap Barzani. Sadece onunla bu konularda rahat görüşebiliyor.Sınır değişikliği olabilir dedik dikkate bile almadılar.Irak Genelkurmay Başkanı Babakir Zibari' de aynı öneriyi yaptı.Dışişleri Bakanı bu öneriyi yetkili siyasetçiler yapsın dedi.Bunu ıraklı siyasetçiler yaparsa dinliyorsun da biz yapınca niye dinlemiyorsun?Senin akıl için Irak'a gitmene gerek yok.Bu ülkenin evlatlarını bir dinle.Sendikalar 1 Mayıs için Taksim'i istedi hatırlayın.Ne oldu? 1 Mayıs'taki o tabloya bakınız.Dün ne oldu Diyarbakır'da .O tablo karşısında güvenlik güçleri ne haldeydi.Polisi o perişan manzarada görürken sizin vicdanınız sızlamıyor mu?Benim sızlıyor.1 Mayıs'ta kutlama yapmak isteyenleri binalara kadar takip edeceksiniz, 'devletin oteritesini sağlıyoruz' diyeceksin, devletin otoritesini Diyarbakır'da niye sağlayamıyorsun?İstanbul'da meşru kutlamada her türlü zorbalığı yapacaksın, sonra Diyarbakır'da kedi gibi olacaksın.Genel Başkan Yardımcısı DTP'lilere diyor ki; 'Sizin PKK'yı terör örgütü olarak ilan edemeyişinizi anlayışla karşılıyoruz diyor.Sen bunu anlayışla karşılarsan bu terör olaylarının önünü alamazsın."