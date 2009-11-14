Baykal, Antalya'da hastane açılışı yaptı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'da özel bir hastane ile kapalı çarşı açılışı yaptı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesindeki mitingin ardından Antalya'ya gelen Baykal, 50 yataklı Medisu Özel Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Böyle bir girişimden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baykal, ''Antalya'mıza böyle hizmet eden herkesi saygı ile selamlıyorum. Böyle insanların katkılar vermesiyle Antalya ileri gitti. Bugün Antalya bulunduğu yerden çok daha ileriye, girişimcilerimizin, Antalya'mızın çocuklarının Antalya'ya yapacakları yatırımlarla hizmetlerle gidecek'' dedi.

Baykal daha sonra Isparta yolu üzerinde yapımı tamamlanan, içinde 500 iş yeri bulunan kapalı çarşının açılışını yaptı. Bu yatırımın Antalya'ya ekonomik kriz döneminde güvenerek gerçekleştirilmiş önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Baykal, ''Elbette Antalya'mız böyle yatırımları hak ediyor. Böyle yatırımlar Antalya'mızın daha da gelişip büyümesine yardımcı olacaktır. Antalya'mızı çekim merkezi haline dönüştürecektir. Kapalı çarşı yatırımı Antalya'mıza ekonomik kriz döneminde gerçekleştirilmiş önemli bir yatırımdır'' diye konuştu.

Burada yatırım yapanların kazanç elde etmelerini temenni eden Baykal, şunları söyledi:

''İnşallah bu yatırımı yapanlar pişman olmayacaktır. Bu, Antalya'ya güveni yansıtan yatırımdır. Ekonomik kriz döneminde yapılan böyle bir yatırım, Türkiye ekonomisinin gelişmesini, özellikle iyiliğini isteyen bir insan olarak beni sevindirmiştir. Bu kapalı çarşının, alıştığımız hipermarket türü bir yatırım olmadığına dikkati çekerim. Burada müstakil iş yerleri, ortak bir mekanda kapalı çarşı düzeninde bir araya gelerek, daha estetik bir mekan yaratılmıştır. Bu mekan, ulaşım bakımından, ticari bakımından, daha yüksek kaliteyi, daha yüksek düzeyi ortaya koyacaktır. Bir çekim merkezi oluşturacaktır. Turistik açıdan değer taşıyacak, ticari açıdan değer taşıyacak bir toplu alışveriş merkezi. Ama bir yabancı sermaye gelip de Antalya'da kentin göbeğinde bir süpermarket kurması şeklinde bir yatırım değil. Antalya'mızın kenarında Antalya'mıza güzellik katacak. Şehircilik bakımından Antalya'mızı sıkıştırmayacak, park olayıyla ulaşım kolaylıklarıyla Antalya'mıza değer katacak bir yatırım.

Gerçekten böyle yatırımlara ihtiyaç var. Yabancı sermayenin Türkiye'deki dükkanlarımızın kapanmasını, bakkalımızın, manavımızın perişan olmasını sağlayacak bir yatırım değil. Tam tersine burada yüzlerce esnafımızın bir araya gelip ekmek kazanacakları, birbirinden güç alacakları, her birisinin kendi kazancını sağlayacağı müstakil iş yerlerinden oluşan güzel bir modeldir. Bu modelimiz İstanbul'da kapalı çarşıda olan modeldir. Büyük kentlerde arastalarda ortaya çıkan modeldir. Emeği geçenleri kutluyorum. Burada esnafımızın dürüst, namuslu, özlediğimiz düzeyde kazançlar elde etmelerini, kardeşçe bir beraberliğin gerçekleşmesini bekliyorum.''