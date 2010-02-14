Baykal: Ankara'ya dönünce gensoru vereceğiz

T24 - CHP lider Baykal, Kürt açılımı kapsamından Habur'dan dönen PKK'lı grupların sınırda hakimlerin karşısına çıktıklarında, İçişleri Bakanı'nın Ahmet Türk'e "hakimleri ayarladık, Habur'dan gelenler girecek" demesine ithafen "Ankara'ya döner dönmez İçişleri Bakanı ve Başbakan hakkında gensoru vereceğiz" dedi. Deniz Baykal'ın konuşmasında diğer bir başlık da Başbakan Erdoğan 'ın "Ara ara benim de moralim bozuluyor" demesine,"Her şey yolunda ama seçim anketleri yolunda değil. Morali bozuluyorsa bundan bozuluyordur" yorumunu getirdi.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul 33. İl Olağan Kongresi yapıldı. Çok sayıda parti üyesinin katıldığı kongrede Anadolu Ateşi gösterisi izletildi.



Kongre öncesi Anadolu Ateşi'nin gösterisi izletildi. Kongreye, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP milletvekilleri, sanatçılar, delegeler ve çok sayıda parti üyeleri katıldı. Kongrede 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Gürsel başkan, Baykal Başbakan' şeklinde slogan atıldı. Kongrede kazanmasına kesin gözüyle bakılan Gürsel Tekin, katılımcıları selamladıktan sonra sözü divan kuruluna bıraktı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İstanbul İl Kongresi'nde bir konuşma yaptı.



Baykal şunları söyledi: "AKP'nin bu halini peygamper ve onun döneminde yaşamış Müslümanlar görseydi ne derlerdi. Bu bir aldatmaca değil mi? AKP'nin ortaya koyduğu temel gerçek budur.



İçişleri Bakanı çıkıyor, eski DTP'li Ahmet Türk'e 'hakimlere ayarladık, Habur'dan gelenler girecek' diyor. Bu ne demek? Hakimleri kim ayarlıyor? Kim bunlara bu ayarı veriyor? Olayların akışını hukuka sığdırmak mümkün değil. Buna şaşırmadık ama itiraf yeni. Millet burada bir ayarlama olduğunu seziyordu, şimdi ayarlama itiraf edildi. Ayarlamayı yapanlar ne olacak? Böyle ülke yönetilir mi? Ankara'ya döner dönmez hükümet, İçişleri ve Başbakan hakkında gensoru vermek öncelikli görevimiz olacak.



Bir ayarlama varsa sadece burada mı oluyor? Daha önce savcı aramadı mı bunlar? Eski adalet bakanı, Erzincan savcısını aradı mı? Yandaş medyaya alıştık, şimdi yandaş yargı yaratmaya çalışıyorlar. Yandaş yargı varsa, hakimler ayarlanıyorsa hukuk nerede? Ergenekon'da tablo ne? Başbakan Danıştay saldırısının ardından açıklamıştı, bunu dinciler yapmadı dedi. Başbakan daha sonra bir savcı arıyorum dedi, marifetli bir gizli tanık ortaya çıktı. Ben bunu biliyorum, bu Ergenekon'un eseri dedi. Böyle hukuk olur mu? Yandaş medya bir numaralı mekanizma. Onun dışında yargı ayarlamanın başka mekanizmaları var, onlardan biri gizli tanık. Adam davada hükmü yiyor, sonra gizli tanık olacağım diye dilekçe veriyor. Onun ifadesiyle dava yeni istikamette değiştiriliyor. Böyle hukuk olur mu? Kral çıplak diyoruz. Bu davalar hukuki değil, siyasi davalar. Hukuku çarpıtlaştırılmış düzen mutlaka etkisiz kılınmalıdır.





Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır, 7 yıl değil



Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresiyle ilgili süre beş yıl denmiş. 7 yıl yapsın diyenler var ama Anayasa 5 yıl diyor. Cumhurbaşkanlığı kurumu onların hukuku için düzenlenmez, millet için düzenlenir. Hiç tereddüte yer yoktur ki, süre 5 yıldır. YSK anayasayı değiştirecek bir kurum değildir. Anayasaya göre yapılan seçimlerin yapılma şartlarıyla ilgili yetkilere sahiptir. YSK'dan karar çıkartmayın çok ciddi tartışmalara yol açarsınız. Bu cumhurbaşkanının imzaladığı ilk kanun Anayasa Mahkemesi'ne gider. Meclis'in görev süresi 4, cumhurbaşkanının görev süresi de 5 yıldır.





Yaşananların arkasında tertip var



Telefonlar siyasi projenin gereği olarak dinleniyor. Bunun mümkün olması için de düzenlemeler getiriliyor. Başbakanlık'a şahsen bağlı hiçbir bakanın imza atmadığı bir usul var mı? İlk kez burada oluyor. Bunları denetleyecek adamları da Başbakan tayin edecek. Hukuk devletinde böyle bir uygulama olur mu? Telefon dinlemeleri, hakim savcı ayarlamaları. Hepsini düşününce manzara açık. Tertibi çok daha önceden fark etmek gerekirdi. Yaşananların arkasında bir tertibin olduğunu oldukça gecikerek nihayet tespit edildi. Bu işte şikayet mercii olarak görülenler bu işin doğrudan sorumlulularrı. Bu da işin açmazıdır.





Moralini seçim anketleri bozuyor



Başbakan'ın morali niye bozuluyor diye düşünüyorum. Keyfinin yerinde olması lazım. Her istediğini elde ediyor. Bir eli yağda, diğeri balda. Moralini bozan seçim anketleridir. Her şey yolunda ama seçim anketleri yolunda değil. O da görüyor ki bu gidişin sonu yok. Morali bozuluyorsa bundan bozuluyordur. Buna bağlı olarak başka nedenler de var. İktidarı kaybedersek Telekom'un hesabını bize sorarlar mı, imar yolsuzluklarının hesabını sorarlar mı diye düşünmeye başlar. Ama temel neden iktidarın kaybedilmekte olduğu gerçeğidir."





Baykal, İlhan Selçuk’u ziyaret etti



CHP İstanbul İl Olağan Kongresi’ne katılan Deniz Baykal kongrenin ardından VKV Amerikan Hastanesi’nde tedavisi devam eden Ergenekon ana davasında tutuksuz yargılanan Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve başyazarı İlhan Selçuk’u ziyaret etti.





Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ve Spor Servisi Müdürü Arif Kızılyalın’ın karşıladığı Deniz Baykal’a CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ile Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk eşlik etti.



Fizik tedavisi devam eden İlhan Selçuk’un yanında 15 dakika kalan Deniz Baykal basın mensuplarına şunları söyledi:



"Çok tatlı bir sohbet yaptık. Türkiye gündemi ile ilgili değerlendirmeler eleştirler yaptık. Kendisini çok olumlu ve iyi gördüm. Hergeçen gün daha iyi olacak. Doktoru ’hergün daha iyi olacak, daha da iyileştireceğiz merak etmeyin’ dedi. Bu sevindirici bir haber tabii. Gerçekten olumlu bir tabloya tanık oldum. Kendisine yakışan düzeyde değerlendirmeler, şakalar yapıyor. Fikirler söylüyor. Çok memnun oldum. Biran önce fizik olarak da daha da ileri dereceye gelmesini umut ediyorum."



Basın mensuplarının, "Türkiye gündemi ile ilgili ne konuştunuz?" sorusunu yanıtsız bırakan Deniz Baykal "Sonra,sonra" diyerek hastaneden ayrıldı.





