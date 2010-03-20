Baykal: Anayasa değişikliği aceleye getiriliyor

T24- CHP lideri Deniz Baykal, Anayasa değişikliğinin aceleye getirildiğini savundu, "Gümrükten mal kaçırır gibi yapıyorlar" dedi. AK Parti'nin değişikliği iç işi gibi gördüğünü söyleyen Baykal, "Paketi bize usulen gönderiyorlar" diye konuştu.



Baykal, CHP Sinop İl Kongresi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan hareketinden önce gazetecilerin soruları üzerine Anayasa değişiklik paketine ilişkin görüşlerini açıkladı.



Baykal, hukuk-siyaset-asker ilişkilerinde sorunlar yaşanırken anayasa değişikliğinin gündeme geldiğini belirtti. Baykal, Anayasa'nın ülkenin tüm vatandaşlarını ilgilendirdiğine işaret ederek, Anayasa'nın tüm kesimlerin bilgilendirilmesi, katkı vermesi ve mutabakatıyla değiştirilmesinin önemini vurguladı. Baykal, AK Parti iktidarının kendi ihtiyaçları ve parlamentodaki çoğunluğuna göre değişiklik için yola çıkmanın mümkün olamayacağını kaydetti.



Deniz Baykal, bu durumu aşmak için Cumhurbaşkanı'nın seçeceği HSYK üyeleriyle etkinliğini korumaya çalışacağını öne sürerek, "Sayın Cumhurbaşkanı referanduma sunulacak paketin ayıklanmasına, parlamentoda desteklenecek olan düzenlemelerin referanduma çıkmadan anayasaya kazandırılmasına yönelik etkinlik sergileyebilir. Bu doğal bir beklentidir. Tarafsız bir cumhurbaşkanı bir siyasi partinin tertibine alet olmaz. Hiç şüphe yok ki paket anlayışı, tertibin kendisidir. Bir siyasi partinin kendine özgü ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yanlışı görerek, gerekli etkinliği sergileyebilmesi lazım. Paketteki hangi maddelere kim nasıl oy verir bilemeyiz ama referanduma gitmeden bazı maddelerin Anayasaya kazandırılması lazım. Bu konuda da Cumhurbaşkanına düşen çok önemli görev var" dedi.