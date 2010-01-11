Baykal: AKP'nin oyları düşecek

T24-Baykal AKP'nin bu seçimlerde gideceğinden emin. Bunda da en iyimser araştırmaya göre AKP'nin aldığı oy oranı anketine dayanıyor.

CHP lideri Deniz Baykal Başbakan'a 'hodri meydan' dedi ve erken seçime çağırdı. Bunu yaparken de AKP'nin oy oranının yüzde 20'lerden yukarı çıkamayacağını söyledi. Yani AKP'nin en fazla yüzde 29 oy alacağını umuyordu.

En iyimser araştırmaya göre AKP'nin oyu 32

Vatan gazetsinin haberine göre Baykal, Aydın Ayaydın'a da AKP'nin oy oranı hakkındaki düşüncelerini anlattı. Ayaydın'ın "AKP’nin oyunun yüzde 30’ların altında olacağını söylüyorsunuz? Elinizde bu konuda bir araştırma sonucu mu var, yoksa sizin öngörünüz mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Başbakan araştırmayı parasını verip kendisi yaptırıyor ama sonucunu açıklayamıyor. Şu anda en iyimser araştırmada bile AKP’nin oyu yüzde 32’nin üzerine çıkamıyor.

AKP, 2007 Temmuz’unda yüzde 47 oy aldı. 18 ayda, üstelik bir “genel seçimde” oyları yüzde 38.5’a düştü. 8.5 puan oy kaybetti. Mart 2009’dan, en geç 2011 ortalarında yapılacak bir seçime kadar geçecek 2 yılda oy kaybının daha fazla olacağına hiç şüphe yoktur.

Yüzde 6 ekonomik küçülme, rekor işsizlik, esnafın, çiftçinin, emeklinin artan sıkıntıları, yağmur gibi yağan ve yağacak zamlar, yolsuzluklar, kurumların ve toplumun çatıştırılması, Kürt açılımı... AKP’lilerin bile tepkisini çeken uygulamalar elbette geçen dönemden daha da büyük bir oy kaybına yol açacaktır.

Başbakan’ın yaptırdığı araştırmalara da bu durum yansımaya başlamıştır. Artık güvenle söyleyebiliriz ki AKP gidicidir. Başbakan’ın gerginliği, muhalefete kızgınlığı, saldırganlığı da bunu gösteriyor. "

Erdoğan :'Siz onu ikiyle çarpın'

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Baykal'ın sözlerine cevâben,"Sayın Baykal kendi partisinin oy oranlarını bıraktı AKP'nin oy oranını kendisine dert etti, sağolsun. Bundan sonra kamuoyu şirketlerine para vermeyeceğiz. Çünkü Baykal yapıyor bu işi. Baykal ne diyorsa siz onu ikiyle çarpın. Sayın Baykal sen AKP'yi bırak, sen kendi partinin oy oranı nerede?. 7 yılda girdiği üç seçimde partini nereden nereye getirdin? Önce onun muhasebesini yap. Bunu bir ortaya koy. Bu millet sana iktidar vermeyecek. Çünkü seçimi telaffuz etmek her yönden bu millete haksızlıktır"dediği biliniyor.