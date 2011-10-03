-Baykal AKPM'de Türkiye'yi temsil edecek STRASBOURG (A.A) - 03.10.2011 - CHP'nin eski lideri Deniz Baykal, yıllar sonra uluslararası bir kuruluş olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM), TBMM'yi temsil edecek. TBMM ve Avrupa Parlamentosu arasında köprü vazifesi gören ve iki kurum arasında danışma organı olarak görev yapan Karma Parlamento Komisyonu'nun 1987 yılında ilk kurulduğunda eşbaşkan yardımcılığı görevini yapan Baykal, yaklaşık 25 yıllık bir aradan sonra AKPM gibi önemli bir uluslararası kuruluşta TBMM'yi temsil edecek. Baykal, siyasi kariyeri boyunca kısa bir süre de olsa 1995 yılında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 1949 yılında kurulan ve yaşlı kıtada insan hakları ve demokrasinin gelişmesi için çalışan Avrupa Konseyi'nin danışma organı olarak faaliyet gösteriyor. İnsan hakları ve demokrasi alanında hazırladığı ve kabul ettiği rapor ve kararlarıyla önemli görevlere imza atan AKPM'nin başkanlığını son iki yıldır AK Parti milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu sürdürüyor. AKPM, yılda dört kez, bir hafta süreyle genel kurul toplantılarını Strasbourg'da gerçekleştirirken, uzmanlık komisyonları belirli aralıklarda, üye ülkelerde toplantılar gerçekleştiriyor. Strasbourg'da bugün başlayan AKPM sonbahar genel kurul toplantılarına, Filistin ve Arap Baharı ile ilgili gelişmeler öncelikle ele alınacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 6 Ekim Çarşamba günü genel kurula hitap edecek.