Baykal: AKP karardan ders çıkarmadı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa Mahkemesi’nin kapatma davasıyla ilgili kararından AKP’nin ders çıkarmadığını savunarak, “Kabinede revizyon bekliyordum, gerçekleşmedi. Ders almadıklarının bir göstergesi de YÖK atamaları” dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) dün yaptığı toplantıda Baykal özetle şu görüşleri dile getirdi:



REVİZYON BEKLİYORDUM

AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kararı verdiğine göre bir özeleştiri yapmalarına ihtiyaç var. Ben bunu bekliyordum, ama Başbakan çıktı ‘biz hiçbir zaman odak olmadık’ açıklaması yaparak geçiştirdi. İki önemli olay var; birisi Edibe Sözen’in yasa teklifi taslağı ve diğeri de partilerin kapatılmasını tamamen ortadan kaldıracak anayasa değişikliği. İki olayda da Başbakanın ve AKP’nin geri adım atmaları, yerel seçimlere kadar durumu ihtiyatlı götürüp vaziyeti idare edecekleri anlamına geliyor. Ders çıkartma beklentilerimden biri kabine revizyonuydu. En azından laiklik karşıtı kadrolaşmanın olduğu bakanlıklar için revizyon bekliyordum. Bu da gerçekleşmedi.



REKTÖR ATAMALARI DA GÖSTERGE

AKP’nin ders almadığının bir göstergesi de YÖK atamalarıdır. Kimi Atatürkçü adaylar YÖK, kimisi de Köşk tarafından elendi ve AKP’ye yandaş rektörler atandı. Böyle bir ortamda Başbakan’ın 7 yıldız otelde, Cumhurbaşkanı’nın yatlarda tatil yapması milletle alay etmek anlamına gelir.



