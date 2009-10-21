Baykal: AKP bedel ödeyecek

CHP lideri Deniz Baykal, AKP'nin halkın duyarlılıklarını dikkate almadığını söyledi.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ''Halkın duyarlılıklarını dikkate almayan tavırlar, tutarsızlıklar AKP'ye büyük bir bedel ödetecektir'' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Deniz Baykal, başkanlığında toplandı.



Alınan bilgiye göre toplantıda, gündemdeki konuların yanı sıra, terör örgütü PKK üyelerinin teslim olması konusu değerlendirildi.



CHP lideri Baykal, terör örgütünün çözülmesini ve silah bırakmasını memnuniyetle karşılayacaklarını, ancak bunun hukuk düzenini tahrip edecek şekilde yapılmaması gerektiğini belirtti.



''İktidarın terör örgütüne taviz verdiği'' değerlendirmesini yapan Baykal, terör örgütü PKK'nın, Kürt vatandaşların temsilcisi olamayacağı görüşünü dile getirdi.



İzlenen yanlış politikalar sonucunda ''terör örgütü üyeleri törenle karşılanır hale gelindiğini'' ileri süren Baykal, bu kişiler hakkında hiçbir yasal işlemin yapılmamasını da eleştirdi. Baykal, bu durumun kamu vicdanını yaraladığını belirtti.



Türkiye'deki hassasiyetleri, gözetmeden şehit yakınlarının duyarlılıklarını dikkate almadan büyük mitingler yapmanın, sloganlar atarak karşılama gerçekleştirmenin de kamu vicdanını yaralayan bir diğer durum olduğunu ifade eden Baykal, ''Silah bırakılmasını memnuniyetle karşılarız ama bu bir pazarlık sonucu olmamalı, hukuk düzenini bozmamalı, insanları rencide etmemelidir'' dedi.



Teslim olan teröristlerin örgüt üyesi olduklarını, pişmanlığa ilişkin yasal düzenlemelerden de faydalanmak istemediklerini beyan ettiklerinin bilindiğini kaydeden Baykal, bütün bunlara karşın serbest kalmalarının açıklanamaz olduğunu belirtti.



Baykal, ''Halkın duyarlılıklarını dikkate almayan tavırlar, tutarsızlıklar AKP'ye büyük bir bedel ödetecektir'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Demokratik Açılım'' kapsamında kendisiyle kameralı bir ortamda görüşme yapmak istemediğini de belirten Baykal, ''Kapalı kapılar ardından bir görüşme yapsaydık 'CHP de bu olayları tasvip' ediyor diye bir propagandanın önüne geçemezdik'' değerlendirmesini yaptı.

