Baykal ailece Erdoğan'ı ziyaret etti

T24

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eşi Olcay Baykal, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'dan Silivri'de tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın annesinin ziyaret için imkan sağlanmasını istedi.CHP'nin eski lideri Deniz Baykal ve Başbakan Erdoğan, yaklaşık 1.5 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş oldu.Baykal, geçirdiği ameliyatın ardından da Erdoğan'ı telefonla aramıştı.