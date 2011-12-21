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Politika

Baykal ailece Erdoğan'ı ziyaret etti

CHP’nin eski lideri Deniz Baykal eşiyle birlikte Başbakan Erdoğan’ı ziyaret etti...

21 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP’nin eski lideri Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal ile birlikte Başbakan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yarın saat 17:00'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.  


Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile eşi Olcay Baykal, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. 



Başbakanlık Resmi Konut'ta gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.


Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'dan Silivri'de tutuklu bulunan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın annesinin ziyaret için imkan sağlanmasını istedi.


CHP'nin eski lideri Deniz Baykal ve Başbakan Erdoğan, yaklaşık 1.5 yıl sonra yeniden bir araya gelmiş oldu.


Baykal, geçirdiği ameliyatın ardından da Erdoğan'ı telefonla aramıştı.

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