Baykal aday kriterini açıkladı isim vermedi

İzmir’de ‘Çalmayan, beyefendi başkan’ istediklerini belirten CHP lideri, yarışa hangi adayla gireceklerini açıklamadı.



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını hizmete açmak için geldiği İzmir'de, göreve yeniden talip olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu övdü, adayda aradığı kriterleri saydı fakat İzmir adayını açıklamadı. Baykal, kriterlerini sıralarken, "Erkek mi olacak kadın mı olacak? Fark etmez. Hatta erkek bile olabilir" diyerek partilileri güldürdü.



İzmir'in Çeşme ilçesinde milletvekilleri ve belediye başkanları ile özel görüşmeler yapan Baykal, Kocaoğlu'nun göreve yeniden talip olması konusunda örgütün nabzını yokladı.

Baykal'ın Çiğli ilçesinde Büyük Çiğli ve Harmandalı alt geçitlerinin yapılacağı tören alanındaki protokol koltuğuna oturması sırasında, aday adayları ve vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı. Vatandaşlar, Baykal'ın konuşmasını, sık sık "Açıkla" ve "Aziz Başkan" sloganları ile kesti.



Adayın özellikleri



Baykal, konuşmasında açılışını yapacağı yoldaki üst geçitlerin de en kısa zamanda yapılacağına inandığını söyleyince, "Aziz başkan yapacak" diye bağıranlar oldu. Baykal da, “Bakalım kim yapacak, bilemem” dedi. Baykal, adayının özelliklerini şöyle sıraladı:

"Efendi belediye başkanı istiyoruz. Önce beyefendi olacak. İnsanları ayırmayacak. 'O büyük, bu küçük' demeyecek. Herkese eşit davranacak. İnsana saygı gösterecek. Dürüst olacak. Yolsuzluk yapmayacak. Çalmayacak, çırpmayacak. Yüreği hizmet aşkıyla dolu olacak. Bir yere hizmet götürdü mü mutlu olacak. Hizmette ayrım yapmayacak.

