Baykal: Adana seçimleri yenilenmeli





CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) Adana seçimlerini iptal etmesini ve yenilemesini beklediklerini belirterek, "Tarihi bir görev bekliyor YSK'yı. Umarım bu sorumluluğunun gereğini yerine getirir" dedi.



Deniz Baykal, merkez ilçe Çukurova Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan'ı ziyaret etmek için geldiği Adana'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Adana seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurulduğunu sorması üzerine Baykal, "Adana seçimlerini YSK'nın iptal etmesini ve yenilemesini bekliyoruz. Bu konuda hiçbir tereddütümüz yok" diye konuştu.



YSK'nın seçimlerle ilgili böyle bir karar alma yetkisine sahip olduğunu ifade eden Baykal, şunları kaydetti:

"İptale gerekçe olacak çok sağlam bir dosya var, bekliyoruz. Görüntüler ortada, aradaki farklar ortada, tutanaklardan elde edilen sonuçlarla ilgili çok ciddi kuşkular var. Bunlar yok sayılamaz, (oldu bitti) denilemez."



Baykal, Adana seçiminin çok önemli olduğunu, birçok vatandaşın vicdanının tatmin olmadığını savunarak, şöyle devam etti:



"Seçim ve sayım tablosu, güven veren ve insanların vicdanını rahatlatan bir sonuç vermemiştir. Bu çok açık. Heryerde her zaman yapılabilecek itirazların ötesinde bir durum var. Torbalar değiştirildi, fotoğraflar ve güvenlik kameralarının görüntüsüyle bunlar tespit edildi, (oldu bitti) denilemez denilmemesi gerekir. Tarihi bir görev bekliyor YSK'yı. Umarım bu sorumluluğunun gereğini yerine getirir. Çünkü bu seçimin yenilenmesi gerekiyor."

