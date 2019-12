Baykal: Adalet de kalkınma da iktidar yakınlarına

Türkiye'de adalet ve kalkınmanın olmadığını ileri süren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, "Adalet ve kalkınma yok, adalet ve kalkınma iktidarı var. Adalet ve kalkınma iktidarının yanında yer alanlara adalet de var, kalkınma da var, zenginlik de var, yolsuzluk da var" dedi







Baykal, 29 Mart seçimlerinin ardından teşekkür etmek amacıyla çıktığı Trakya gezisi kapsamında, Tekirdağ'a gitti. Tekirdağ Belediye Başkanlığı'nı ziyaretinde halka hitap eden Baykal, CHP'ye seçimde verdikleri destek için teşekkür etti.



Baykal, "Siz burda CHP'ye oy verdiniz, hükümetin yarısı gitti. Önümüzdeki genel seçimde tümü gidecek. Bunu çok net bir şekilde ortaya koydunuz. İnsanlar da bunu böyle algıladı" dedi.



İktidarın, Türkiye'nin gerçeklerinden koptuğunu iddia eden Baykal, şunları söyledi:

"Bu iktidar, kendi gerçeğini düşünüyor. Etrafına bakıyor. Akrabasına, oğluna damatlarına gelinlerine çoluğuna çocuğuna bakıyor. İşler yolunda... Krizin teğet geçip geçmediğini gel

sen Tekirdağ'ın çiftçisine sor bakalım mazotu kaça alıyor. Bir sor bakalım gübreyi kaça alıyor. Bir sor bakalım. O zaman söyle kriz teğet geçti mi geçmedi mi? Türkiye buraya gelmiş iktidar değişmeyecek bunlar devam etsin olur mu?

Demokrasi niye var? Seçim niye yapılıyor? Yanlış yapılmış ortada. İcraat ortada. Hükümetin ortaya koyduğu tablo açık. Buna devam et sen 4 yıl daha sürdür denilir mi? Demokrasi de bunun yeri var mı? Bunun hesabını soracağız. Bunu değiştireceğiz."



Milli iradeden kaçma



Baykal, daha sonra gittiği Kırklareli'nde de vatandaşlara seslendi.



AKP iktidarının milli iradeden kaçtığını ileri süren Baykal, dünyanın her yerinde genel seçimlerin 4 yılda bir olduğunu ifade etti. Baykal, "Cumhurbaşkanlığı süresini 5 değil 7 yıl yapacaklarmış, milli iradeden kaçıyorsun. Milletvekilliği süresini 5 yıl yapacaklarmış. Dünyanın her yerinde 4 yıl. 'Seçim, seçim' diyordun. 'Milli irade, milli irade' diyordun. Milli iradeden ne kaçıyorsun" dedi.



Adalet de, kalkınma da kendileri için



Türkiye'de adalet ve kalkınma olmadığını, en büyük yolsuzlukların yaşandığını ileri süren Baykal, şöyle devam etti:

"Bir iktidar var, adı ne, Adalet ve Kalkınma Partisi. Allah aşkına adalet kaldı mı Türkiye'de? Adaletin Türkiye'de yaşama yansıdığını söyleme imkanı var mı? Bakın şu meşhur İstanbul'daki davaya görürsünüz. Aylarca içerde duruyor, neden tutuklandığını bilmiyor. Sağ giriyor ölü çıkıyor. En büyük yolsuzluklar yaşanıyor. Türkiye'deki bütün hukukçular ayakta. Sırtını iktidara dayamadan

hakkını arayabilen var mı? İktidarın desteği olmadan ekonomide, ticarette, eğitimde hakkına hukukuna sahip çıkabilen var mı? Adalet var mı Türkiye'de?



Peki kalkınma var mı? Çiftçinin hali ortada, esnafın hali ortada, iş bulamayan gençlerimizin hali ortada. Adalet ve kalkınma yok, adalet ve kalkınma iktidarı var. Adalet ve kalkınma iktidarının yanında yer alanlara adalet de var, kalkınma da var, zenginlik de var, yolsuzluk da var." (aa)