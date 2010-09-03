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Politika

BAYKAL ABD'DE TORUNUNU ÜNİVERSİTEYE KAYDEDİRTTİ İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 14:11

-BAYKAL ABD'DE TORUNUNU ÜNİVERSİTEYE KAYDEDİRTTİ İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, New York'ta bulunan Columbia Üniversitesini burslu kazanan torunu Mehmet Erkılıç'ın kayıt işlemleri için gittiği ABD'den Türkiye'ye döndü. Torununun üniversite kayıt işlemleri için 26 Ağustosta eşi Olcay ve kızı Aslı ile birlikte ABD'ye giden Deniz Baykal, kayıt işlemlerini tamamlayarak eşi Olcay Baykal ile birlikte THY uçağıyla New York'tan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi. VIP Salonu'nda bir süre dinlenen Baykal ve eşi, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan Ankara'ya gitti.

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